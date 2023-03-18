"Не нужно киллеров из ГРУ, наемники сами разберутся с Пригожиным": что ждет главаря и саму ЧВК "Вагнер"

Руководитель так называемой частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин оказался в патовой ситуации. Его конфликт с минобороны РФ и политические амбиции фактически привели к сворачиванию проекта. Теперь на Пригожина собираются повесить большинство военных преступлений, совершенных российскими оккупантами на территории Украины, и уже затягивают удавку. К сливу Пригожина подключилась и ФСБ.

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"История "принца воров" подходит к концу"

Российские "силовые" каналы один за другим озвучили то, о чем уже вслух говорят последний месяц: Пригожина решили "убрать".

"Источники сообщают, что руководством силового блока принято окончательное решение о спешном сворачивании проекта "Повар" (он же – Оркестр, Кулинария, ЖП)… Также сообщают, что Пригожин срочно свернул все свои политические проекты, распустил штат политтехнологов и обещал приостановить публичную критику армии. Пост Рамзана Кадырова от 13 марта, написанный после встречи Кадырова с президентом, многими процитирован лишь в части поддержки армии, на самом деле он адресован лично Пригожину и это громкий сигнал "повару" прекратить свою пиар-деятельность и "собирать вещи", – пишет канал ВЧК-ОГПУ, тесно связанный с управлением "М" ФСБ России.

Там акцентировали внимание, что решение о свертывании активности Пригожина совпало с докладом Независимой комиссии ООН, в котором приводятся факты военных преступлений РФ на территории Украины – где полностью уничтожались городские кварталы, совершались казни, пытки и изнасилования. Комиссия открыто заявила о совершении Россией широкого спектра военных преступлений в Украине, включая умышленные убийства, совершенные военизированными подразделениями.

"Как все помнят, при вербовке заключенных Пригожин именно так и наставлял свои штрафбаты: "Хотите – берите в плен, хотите – нет, пытайте, издевайтесь, хоть горло перерезайте". Пригожину нужно готовиться к роли ответчика, у которого не будет адвокатов на том международном судебном процессе, который сегодня обсуждает на Западе", – говорится в публикации связанного с ФСБ канала.

Еще один российский канал также сделал акцент на военных преступлениях, совершенных "вагнеровцами" и, что немаловажно, попытался вывести из-под удара кадровую армию РФ.

"Все понимают, что армия профессионально подготовленных воинов в силу своей выучки и традиций не будет насиловать и пытать (а также – из страха строгого наказания), но также все понимают, что международному сообществу (когда-нибудь потом) нужно будет что-то предъявить и кого-то наказать. Получается, что исполнителя роли козла отпущения даже искать не надо, он ее давно исполняет вместе со своими отрядами "добровольцев ФСИН", – пишет "Образ будущего".

Такие нарративы четко укладываются в слив Пригожина по команде сверху, однако в Украине хорошо знают, что военные преступления совершали все: и "вагнеровцы", и военнослужащие армии РФ. Но Пригожин давал "отмашку на беспредел" открыто, что ему теперь удачно и припомнили. Как говорится – жаба гадюку.

Еще одним международным сигналом Кремлю о необходимости срочно любой ценой закрывать проект "Повар" (по мнению россиян) была публикация Il Foglio, авторы которой заявили, что Дмитрий Медведев предложил руководству ЧВК "Вагнер" награду в размере 15 млн долларов за убийство министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

"Медведев в этом информационном послании упомянут исключительно ради привлечения внимания: основной месседж итальянских спецслужб – убирайте Пригожина, который ставит крест на цивилизованных международных контактах. Сигнал принят, понят и давно поддержан всеми крупными игроками политического поля России. История "принца воров" подходит к концу", – пишет "Образ будущего".

Также Пригожину намекнули, что если он продолжит вести свою политическую игру и снимать ролики с критикой своих оппонентов, он первым может попасть под действие только что принятого в РФ закона о запрете клеветы в отношении участников "СВО". Который Пригожин лично и лоббировал.

Падение с Олимпа

Российский правозащитник и основатель общественного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в прямом эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что Пригожин рассчитывал на некий "лифт" для себя после участия в войне на территории Украины, однако этого не произошло.

"За участие в кровавой бойне и за то, что он сделал, принеся в жертву огромное количество людей, бросив их жизни к ногам Путина, Пригожин надеялся весь 2022 год на какую-то благодарность, на то, что Путин позволит ему в этом "лифте" подняться на один уровень с олигархами Ротенбергами, Ковальчуками, Тимченко. Возможно, наделив его каким-то министерством или директорским креслом в одной из федеральных служб. Но этого не происходит, Пригожина держат на дистанции, потому что он замаранный человек", – рассказал Осечкин.

По его мнению, Евгений Пригожин не может смириться с падением с того Олимпа, который сам себе придумал. Не хочет примерять на себя роль сбитого летчика, приготовленную ему Кремлем и российскими генералами, которых он оскорблял. Но сегодня в России нет силы, которая бы поддержала Пригожина.

"Ему не удалось создать и коалицию. Тот триумвират (Суровикин – Кадыров – Пригожин) – распался, так и не став реальной силой. Кадыров откатился назад в Чечню зализывать раны и успокаиваться, а его Tіktоk-войска не настолько бурны, как год назад. Суровикин смирился с ролью заместителя Герасимова (начальника российского Генштаба. – Ред.) и показал свою лояльность Кремлю. Пригожин остался один", – говорит правозащитник.

Но теперь главарю "Вагнера" еще и перекрыли кислород и "империя зеков" уже не может пополняться новыми партиями пушечного мяса. Теперь Пригожин лишен доступа в российские тюрьмы: больше ему безлимитно, десятками тысяч, заключенных никто не отгружает. Также министерство обороны РФ ограничило "вагнеровцев" в боеприпасах. А это серьезно сказалось на продвижении оккупантов на Донбассе.

Что будет с ЧВК и Пригожиным

После усиленного пиара Пригожина и позиционирования его именно как основателя ЧК "Вагнер", теперь его наперегонки сливают. Но и дают понять, что основной костяк "вагнеровцев" сохранят – правда, судя по всему, выведут из Украины.

"Евгений Пригожин и раньше не имел никакого отношения к той части ЧВК "Вагнер", которая состояла из бывших профессиональных военных специалистов и ветеранов боевых действий, набранных в ЧВК из ГРУ и ФСБ. Пригожину было доверено лишь комплектование отрядов заключенных, рекрутированных из колоний за деньги. И если костяк "Вагнера" из профессионалов принято решение сохранить и доверить им новые задачи ("зарубежные командировки"), и их деятельность будет финансово поддержана ("Роснефть" и другие каналы), то разбираться с зеками Пригожину придется лично и прямо на месте дислокации, а потом эвакуироваться самому (если получится). Дома никто их не ждет", – пишет канал ВЧК-ОГПУ.

Сегодня пригожинская ЧВК действительно испытывает проблемы не только с боеприпасами, но уже и с выплатами "вагнеровцам". Это, в свою очередь, может послужить причиной для ликвидации самого главаря.

По мнению Владимира Осечкина, министру обороны Шойгу нет необходимости отправлять ГРУшников устранять Пригожина. "Достаточно его оставить без боеприпасов, без поступления денежных средств (они выделяются ему из бюджета РФ на группу компаний, которые Пригожин обналичивает и выплачивает наемникам "черным налом"). И когда он останется один на один с тысячами наемников, которым нужно будет платить, а у него не будет денег, то не надо никаких киллеров: сами наемники очень быстро разберутся с Пригожиным", – убежден правозащитник.

Судя по всему, этот вариант – один из наиболее реальных. Уже появились первые факты, что "вагнеровцев" стали "кидать на деньги". Когда ситуация станет массовой – дело времени. Вопрос только в том, успеет ли сбежать Пригожин и куда.