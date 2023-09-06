Не хотят воевать? Несмотря на усиление ответственности, все больше военных РФ убегают из частей

Ужесточение уголовной ответственности в России за уклонение от мобилизации не спасает российскую армию от числа дезертиров и желающих уйти в самоволку. На сегодня в судах по всей РФ почти 3000 дел по фактам самовольного оставлении части, неисполнении приказа, дезертирстве и других преступлениях против службы.

Видео дня

Соответствующую статистику опубликовали журналисты оппозиционного издания "Новое время". Они пришли к выводу, что с каждым месяцем нежелание российских солдат воевать в чужой стране за сомнительные ценности растет в геометрической прогрессии.

"Лидерами по числу новых дел о дезертирстве стали Московская (201), Ростовская (156) и Свердловская области (127). На востоке России чаще всего дела заводили в отношении военнослужащих из частей Приморского края – 118 дел. Как минимум три дела рассматривались за пределами России", – указано в материале.

Помимо роста дел, увеличилось и число обращений военнослужащих за юридической помощью и советами о том, как уволиться со службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты жалуются на беспорядок в учете мобилизованных в российской армии. Он ведется формально, без какого-либо контроля, из-за чего ушедший в отпуск военный может попасть под статью о дезертирстве.

Что касается обычных россиян, не имеющих отношения к военной службе, то они начинают прозревать в контексте войны, которую их государство развязало в Украине. В частных разговорах они начали обсуждать возможности уклонения от мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!