'Военного билета нет - значит дезертир': оккупант пожаловался на особенности учета мобилизованных в армии РФ. Перехват

Оккупанты жалуются на беспорядок в учете мобилизованных в российской армии. Он ведется формально, без какого-либо контроля, из-за чего ушедший в отпуск военный может попасть под статью о дезертирстве.

Видео дня

Об этом стало известно из телефонного разговора двух оккупантов, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте до конца страницы).

Военнослужащий РФ, сражающийся в одном из подразделений на Купянском направлении, пожаловался своему товарищу на трудности с восстановлением личных документов.

Из-за того, что учет мобилизованных во "второй армии мира" ведется кое-как, а во многих случаях вообще не ведется, российские военные, когда уходят в отпуск, считаются в составе своего подразделения, которое в то время привлекается к выполнению задач на передовых позициях.

Оккупант пожаловался, что когда он, находясь в отпуске, пришел в военкомат в своем городе, чтобы отметиться, его обвинили в дезертирстве.

"Они говорят – вы в отпуске не были. Они ничего не отмечают. То есть я приехал, отдал рапорт на**й на отпуск на 10 дней, они мне даже бумажку никакую не дали. Я приезжаю в военкомат к себе в город, они бл*дь говорят: а как ты *бать, ты дезертир бл*дь, выходит с*бался из части просто", – рассказал захватчик.

Осторожно, перехват содержит нецензурную лексику, 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, другой оккупант в перехваченном разговоре пожаловался на отсутствие у российской армии боеприпасов. Снарядов, по его словам, нет совсем, а воевать приходится едва ли не "копьем и палками".

Еще один признался, что мобилизовать в России практически некого. Он посетовал, что это будет "не мобилизация, а эвакуация".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!