'Нечего там делать': гражданские россияне обсуждают возможности уклонения от мобилизации. Перехват

Граждане России начинают прозревать в контексте войны, которую их государство развязало в Украине. Гражданские россияне в частных разговорах начали обсуждать возможности уклонения от мобилизации.

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Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Скрывать количество российских потерь Кремлю уже трудно, поэтому россияне откровенно жалеют ликвидированных на войне захватчиков.

Тем временем, российское командование продолжает ловить российских мужчин и бросать их на фронт. Им выдают повестки и мобилизуют. В этой связи граждане РФ ищут пути для уклонения от службы.

"Вчера Жорка еще говорит: "А у меня на 30 сентября повестка". Говорю, ничего не знаю, берешь Катину справку, берешь то, что учиться устроился, иди и это… Нечего там делать", – рассказал один из россиян.

Напомним, российские оккупанты продолжают придумывать разные способы, чтобы избежать участия в боевых действиях в Украине. Мать одного из захватчиков безуспешно пытается унести сына с фронта.

Ранее сообщалось, что в России контрактники пытаются разными способами избегать возможной переброски на передовую в Украине. Больше всего они боятся участвовать в штурмах.

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