''Оружие в Украину идет и накапливается'': на росТВ уже нарисовали апокалиптический сценарий для армии РФ. Видео

В России уже начали паниковать из-за грядущего контрнаступления Вооруженных сил Украины. На российском телевидении озвучили апокалиптический для "второй армии мира" сценарий. В частности, там считают, что все может закончиться выходом ВСУ на побережье Азовского моря.

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Об этом в эфире программы "60 минут" на пропагандистском канале "Россия-1" сказал один из приглашенных экспертов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Ведущим в этот раз был муж пропагандистки Ольги Скабеевой Евгений Попов.

Судя по выражению его лица, он не был доволен сценарием, который озвучил его гость.

В первую очередь в РФ переживают из-за того, что Украина продолжает получать от западных партнеров большое количество вооружения, бронетехники и боеприпасов. Все это оружие может быть применено во время освобождения временно оккупированных территорий.

"В саму основу плана наступательной операции может быть положено три слова: ошеломить, парализовать, разгромить. Ошеломить – это нанести удары по всем командным пунктам, узлам связи, складам, линиям снабжения одновременно, на всю глубину. Потом сделать управление вооруженными силами невозможным при помощи массированной расстановки организованных помех. И, наконец, начать наступательные операции", – такой сценарий нарисовали на росТВ.

Эксперт предположил, что группировки ВСУ, укомплектованные современной западной бронетехникой, могут добиться "решительных результатов", расколов силы оккупантов, и уничтожить их по частям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев тоже заметно приуныл из-за предстоящего контрнаступления ВСУ и поставок Украине западной техники. Он призвал оккупантов готовиться.

– В целом в России обеспокоено обсуждают предстоящее контрнаступление ВСУ. Больше всего российских пропагандистов беспокоят скрытые поставки западного вооружения Украине и склонность украинского командования к нестандартным военным решениям.

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