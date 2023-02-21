'Не экстраординарное событие': у Путина отреагировали на визит Байдена в Украину

В Кремле прокомментировали состоявшийся накануне визит президента США Джо Байдена в Украину. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что это якобы "не является экстраординарным событием".

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Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС. Песков отметил, что этот визит не повлиял на внутрироссийские дела.

"Я не думаю, что для нас визит президента США даже в Украину является каким-то таким уж чрезвычайным событием, которое способно повлиять на нашу внутреннюю политику", – сказал представитель Кремля.

Следует отметить, что Байден в понедельник, 20 февраля, посетил Киев с неожиданным визитом, послав тем самым мощный сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Это первый визит президента США в нашу страну с начала полномасштабного российского вторжения.

В ходе состоявшихся в Киеве переговоров Зеленский и Байден обсудили множество тем, касающихся поддержки Украины в войне против государства-террориста России. В частности, политики говорили о предстоящих месяцах на фронте, главных потребностях Украины и "формуле мира".

В то же время западные аналитики предполагают, что визит Байдена может означать предоставление Украине новой, невиданной ранее помощи.

Через несколько часов после того, как стало известно о приезде Байдена в Киев, на исторический визит отреагировал экс-президент РФ, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Российский чиновник, регулярно злословящий и угрожающий ядерными ударами Западу, неожиданно признал, что западные страны действительно оказывают мощную поддержку Украине.

А на российском пропагандистском телевидении началась граничащая с растерянностью истерия. Пропагандистка Ольга Скабеева во время своего шоу спросила, что мешало "грохнуть Байдена".

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане государства-террориста России продолжают биться в истерике из-за визита Байдена в Украину. Россияне, развязавшие полномасштабную войну против нашей страны, назвали приезд американского лидера в Киев "демонстративным" унижением РФ.

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