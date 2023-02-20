Медведев отреагировал на визит Байдена в Киев и неожиданно признал, что Запад мощно поддерживает Украину.

Спустя несколько часов после того, как стало известно о приезде президента США Джо Байдена в Киев, на исторический визит отреагировал экс-президент РФ, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Вечно злословящий и грозящий ядерными ударами Западу российский чиновник неожиданно признал, что западные страны действительно оказывают мощную поддержку Украине.

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Утешение на фоне осознания неминуемого поражения России в начатой ею же войне Медведев попытался отыскать в количестве украинских беженцев, которые из-за российской агрессии вынуждены были бросить свои дома. Очередной опус появился в Telegram-канале экс-президента РФ.

Свой желчный пост Медведев начал с неожиданного признания: Запад от Украины не устал, как пытаются уже год убедить мир и самих себя представители российской властной верхушки и пропагандисты РФ. Впрочем, этот редкий для него проблеск связи с реальностью он сопроводил тезисами о "заработках" Запада и "продаже оружия террористам".

"Байден, предварительно получив гарантии безопасности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа. И вот тут важно отметить, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно. В огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету", – написал Медведев.

Небывалое единение Запада в поддержке Украины, ставшей жертвой агрессии РФ, даже у Медведева, похоже, вызвало предчувствие неминуемого поражения России в развязанной ею войне. Утешение он попытался найти в перечислении последствий прихода "российских освободителей" на украинскую землю. В частности, Медведев вдруг озаботился огромным количеством беженцев, правда, "забыл" уточнить, благодаря кому миллионы людей вынуждены были бросить свои дома и спасаться об войны.

"Насчёт народа… Тут сложнее. Недавно беседовал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек (с учётом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению", – в свойственной ему манере написал Медведев.

Из перечисленного заместитель председателя Совбеза РФ, прямо ответственный за развязывание войны против Украины, сделал странный вывод: люди из Украины, мол, уезжают "в эмиграцию" не потому, что Россия начала вторжение и ежедневно стирает с лица земли мирные украинские города и села, а потому, что Украина пытается защититься от агрессора, в том числе, и с помощью поддержки свободного мира.

"Так что танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее", – заявил Медведев, так и не объяснив, где в сложившейся ситуации он увидел основания для утверждений, что будущее у России есть.

Напомним, 20 февраля, за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения России в Украину и накануне послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, Байден внезапно прибыл в Киев. Свой визит он начал с того, что почтил память погибших защитников Украины, прибыв к Стене памяти на Михайловской площади. Не помешала ему даже воздушная тревога, объявленная в это время в украинской столице из-за угрозы ракетного удара РФ.

Позже Байден встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Переговоры они сначала провели тет-а-тет, после – в расширенном формате. По результатам переговоров Зеленский заявил, что 2023 год должен стать годом победы.

В ходе совместной с Зеленским пресс-конференции Байден также заявил, что западные союзники Украины для украинской армии собрали 700 танков, 2 тыс. бронемашин и не только. О части военной помощи, которую выделяют США, будет объявлено 21 февраля. Как сообщил американский президент, речь идет о новом пакете военной помощи на $500 млн.