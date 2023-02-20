''Что мешало грохнуть Байдена?'': Скабеева устроила истерику из-за визита президента США в Киев. Видео

На российском пропагандистском телевидении продолжается истерия, граничащая с растерянностью, после визита главы американского государства Джо Байдена в столицу Украины Киев. Пропагандистка Ольга Скабеева во время своего шоу задалась вопросом, что мешало "грохнуть Байдена".

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А российские эксперты в ее студии даже размечтались, что якобы лучше было, чтобы вертолет президента США до украинской столицы "сопровождали истребители России". Видео было опубликовано в сети в понедельник, 20 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Американцы, видимо, полагают, что мы не планируем ни на что отвечать, коль уж отправляют своего Байдена в Украину. Или кто-то дал гарантии безопасности? Мы дали гарантии? А зачем?" – сказала Скабеева.

На это один из экспертов возразил, что "грохнуть" Байдена "было бы не совсем верно".

"Грохнуть Байдена это совсем, а угрожать Путину – это нормально, и взрывать "Северный поток" тоже годится. Я не про агрессию говорю, а про логику. В чем она?" – заявила пропагандистка.

Эксперт со своей стороны предположил, что якобы страна-агрессор давала Белому дому определенные "гарантии" относительно поездки американского лидера в Киев. При этом он выдал абсолютно нелепую вещь о том, что было бы хорошо, чтобы вертолет Байден сопровождали российские самолеты.

"Угрохать Байдена, а кто придет на смену? Эта Харрис? Байден все-таки соображает и кое-какие у него ограничители есть. А у нее вообще никаких ограничителей нет. У Бадена свое мнение есть. Думаю, что гарантии были даны с нашей стороны несомненно. Но, думаю, что ему нужно было лететь на вертолете и чтобы наши самолеты его сопроводили до Киева. Это было бы более впечатляюще", – сказал он.

Напомним, что жители РФ целый день бьются в истерике из-за визита Байдена в Украину. Россияне, которые развязали полномасштабную войну против нашей страны, назвали приезд американского лидера в Киев жестом, который публично "унижает" страну-агрессор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля, за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Байден внезапно прибыл в Киев. Он почтил память погибших защитников Украины, прибыв к Стене памяти на Михайловской площади и, конечно, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Переговоры они сначала провели тет-а-тет, после – в расширенном формате. По результатам переговоров Зеленский заявил, что 2023 год должен стать годом победы.

В ходе пресс-конференции Байден сказал, что западные союзники Украины для украинской армии собрали 700 танков, 2 тыс. бронемашин и не только.