'ПВО больше нет?' Россияне устроили истерику из-за новой 'бавовны' на нефтебазе и требуют возмездия

Жители страны-агрессора РФ, которая ведет террористическую войну против Украины, вновь запаниковали из-за "бавовны" на своей территории. В этот раз причиной их "беспокойства" стал пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

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Россияне возмутились, что российская ПВО не сбила беспилотник, якобы ставший причиной ЧП. При этом в своих пабликах они продолжали требовать возмездия – традиционно, призывая бить по украинским городам (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, росСМИ написали, что в ночь на 4 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода "загорелся резервуар". На попавших в сеть кадрах видно, что там полыхал сильный пожар. Пропагандисты утверждали, якобы его причиной стало "падение беспилотника".

Чей именно БПЛА "упал" на российский завод, они не стали уточнять. Но тонко намекнули, мол, он мог быть с "украинской стороны". Российские журналисты напомнили, что буквально накануне в поселке Волна Краснодарского края тоже загорелся резервуар с нефтепродуктами, "из-за удара украинского беспилотника".

Россияне в сети начали истерить из-за второй за сутки "бавовны". Многие интересовались, почему РФ не отбила "удар" и вообще, куда делась так называемая хваленая противовоздушная оборона страны.

"Правда загорелся?", "ПВО больше нет????" – спрашивали подписчики одного из российских пабликов.

Однако большинство из них не стали дожидаться официальных объяснений относительно причин пожара и в целом думать об этом. Они, как и ранее, требовали возмездия, призывая "уничтожать украинцев". Причем некоторые допускали ядерную атаку РФ по Украине.

"Когда уже Украину и запад аннигилируют термоядерными ударами?", "Да раз**бите уже этих хо*лов. Народ готов к ядерной атаке", "В 40 км от Краснодара. Пора хо*лам устроить холокост", "Еще одна красная линия, или уже бордовая что ли", – свирепствовали граждане государства-террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ заявили, что ночью 4 мая произошел взрыв и на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. В стране-агрессоре утверждают, якобы причиной стала атака "украинского беспилотника".

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