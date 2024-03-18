"Было очень громко": в Белгородской области пожаловались на новые обстрелы, россияне в истерике. Фото и видео

В российском Белгороде около 7:30 понедельника, 18 марта, снова гремели взрывы. Местные власти утверждают, что один человек пострадал. МО России отчиталось о "сбитии 10 реактивных снарядов" над Белгородской областью.

Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео нового обстрела. Они написали, что "несколько обломков от сбитых снарядов упали на территории промзоны". Существенных разрушений якобы нет.

Также в сети заявили, что в одном из магазинов стройматериалов выбило окна.

Мэр Белгорода Валентин Демидов на оперативном совещании сообщил, что якобы пострадал один человек.

По заявлению властей, поврежден один дом, хозсубъект, автомобиль и автобус.

Министерство обороны страны-агрессора практически сразу отчиталось о том, что российская ПВО отбила украинскую атаку. Обстрел якобы был произведен из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". В небе над областью было сбито 10 снарядов, заверяет пресс-служба.

Местный оперативный штаб инициировал, чтобы 20, 21 и 22 марта школы Белгорода, а также Яковлевского городского округа перевели на дистанционное обучение. Предлагается, чтобы дома находились и дети, и учителя.

В социальных сетях жители региона бурно отреагировали на новую серию "бавовны". Они жаловались, что "было очень громко".

"Ребят, а это гойда или еще нет?" "Главное, чтобы не было войны, да?" "Лол, а на выборы ходили", "Но все за Путина", – пишут в местных Telegram-сообществах.

Как писал OBOZ.UA, жители Белгорода ранее подняли волну истерики в соцсетях из-за умолчивания пропагандистами "взрывных" событий в их городе. Несмотря на обстрелы российской территории, топ-темы на ресурсах росСМИ в последние дни – выборы диктатора Владимира Путина и празднование Масленицы.

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