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"Было очень громко": в Белгородской области пожаловались на новые обстрелы, россияне в истерике. Фото и видео

Дарья Дурова
Новости России
3 минуты
1,6 т.
Взрывы в городе Белгород (РФ)

В российском Белгороде около 7:30 понедельника, 18 марта, снова гремели взрывы. Местные власти утверждают, что один человек пострадал. МО России отчиталось о "сбитии 10 реактивных снарядов" над Белгородской областью.

Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео нового обстрела. Они написали, что "несколько обломков от сбитых снарядов упали на территории промзоны". Существенных разрушений якобы нет.

Также в сети заявили, что в одном из магазинов стройматериалов выбило окна.

Заявляется, что зацепило магазин стройматериалов

Мэр Белгорода Валентин Демидов на оперативном совещании сообщил, что якобы пострадал один человек.

По заявлению властей, поврежден один дом, хозсубъект, автомобиль и автобус.

Обстрел Белгорода 18 марта 2024 года
Повреждены два автомобиля
Поврежденное транспортное средство
Автобус в Белгороде

Министерство обороны страны-агрессора практически сразу отчиталось о том, что российская ПВО отбила украинскую атаку. Обстрел якобы был произведен из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". В небе над областью было сбито 10 снарядов, заверяет пресс-служба.

Белгород после очередной атаки

Местный оперативный штаб инициировал, чтобы 20, 21 и 22 марта школы Белгорода, а также Яковлевского городского округа перевели на дистанционное обучение. Предлагается, чтобы дома находились и дети, и учителя.

В социальных сетях жители региона бурно отреагировали на новую серию "бавовны". Они жаловались, что "было очень громко".

"Ребят, а это гойда или еще нет?" "Главное, чтобы не было войны, да?" "Лол, а на выборы ходили", "Но все за Путина", – пишут в местных Telegram-сообществах.

"Было очень громко": в Белгородской области пожаловались на новые обстрелы, россияне в истерике. Фото и видео
"Было очень громко": в Белгородской области пожаловались на новые обстрелы, россияне в истерике. Фото и видео
"Было очень громко": в Белгородской области пожаловались на новые обстрелы, россияне в истерике. Фото и видео
"Было очень громко": в Белгородской области пожаловались на новые обстрелы, россияне в истерике. Фото и видео
"Было очень громко": в Белгородской области пожаловались на новые обстрелы, россияне в истерике. Фото и видео
"Было очень громко": в Белгородской области пожаловались на новые обстрелы, россияне в истерике. Фото и видео
Белгород на карте

Как писал OBOZ.UA, жители Белгорода ранее подняли волну истерики в соцсетях из-за умолчивания пропагандистами "взрывных" событий в их городе. Несмотря на обстрелы российской территории, топ-темы на ресурсах росСМИ в последние дни – выборы диктатора Владимира Путина и празднование Масленицы.

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