Назад в 1930-е: в России предложили вернуть трудовые лагеря

Депутат законодательного собрания Томской области РФ Екатерина Собканюк выступила с предложением вернуть в России трудовые лагеря. Она считает, что это может решить проблему нехватки рабочих.

В частности, речь идет о ситуации на стройках. Привлекать к работе в таких лагерях необходимо "тунеядцев", а не давать им пособие по безработице, заявила депутат.

"Может быть рассмотреть вопрос каких-то трудовых лагерей? Ведь это же все было", – сказала Собканюк, за что коллеги подняли ее на смех.

"На стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков. Особенно людей не хватает зимой, когда нужно прогревать бетон...А зимы у нас 6 месяцев…А есть масса людей, которые просто не хотят работать, и пользуются государственной поддержкой. Они просто тунеядцы, извините, черви на нашем теле...Нужно принимать какие-то кардинальные меры: ну не хватает людей. Завтра еще больше не будет хватать", – продолжила депутат.

Заместитель губернатора Томской области Наталья Киселева в ответ на это эмоциональное выступление призвала ее и коллег "работать в рамках правового поля".

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