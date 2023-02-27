''Нас бросили на штурм с лопатами'': российские ''мобики'' пожаловались, что их посылают на смерть. Видео

Мобилизованные россияне из Серпухова Московской области пожаловались на преступные приказа командиров на фронте. Они заявляют, что их посылают на смерть.

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Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Сеятель ветра". В ролике "мобики" рассказали, как командиры без поддержки техники отправили их на заведомо провальный штурм.

"Мы были брошены на штурм бетонного укрепрайона ВСУ, имея при себе стрелковое оружие и лопаты. Это стало бойней для нас! Мы понесли потери убитыми и ранеными", – заявили они.

Следует отметить, что в последнее время россияне все больше жалуются, что на фронтах происходит мясорубка. Утратившие большую часть техники путинские генералы сейчас компенсируют свои провалы за счет массового истребления своей пехоты.

Напомним, частично мобилизованные для войны в Украине россияне из Иркутской области жалуются президенту РФ Владимиру Путину на беззаконие военных командиров и просят помощи. Они утверждают, что их "бросают на убой" со словами "идите и сдохните".

На войне в Украине раскрывается все больше преступлений власти государства-террориста России. В том числе и по отношению к своим гражданам. Командование ВС РФ отправляет оккупантов на фронт без элементарных вещей.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобилизованный в российские оккупационные войска обратился к президенту РФ Владимиру Путину с жалобами на отсутствие боевой подготовки перед поступлением на службу и масштабные хищения. Он заявил, что армия России – вторая в мире только на бумаге.