''Вторая в мире только на бумаге'': ''мобик'' пожаловался Путину на отсутствие подготовки и хищения в армии. Фото

Мобилизованный в российские оккупационные войска обратился к президенту РФ Владимиру Путину с жалобами на отсутствие боевой подготовки перед поступлением на службу и масштабные хищения. Он заявил, что армия России – вторая в мире только на бумаге.

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Обращение "мобика" обнародовал Telegram-канал "Досье шпиона". Автор документа, который назвался именем Максим Подоляк, рассказал, что был мобилизован в конце октября 2022 года в 133-ю бригаду материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ (в/ч 73998, Бахчисарай).

"С первых дней службы нас ничему не обучали. Все, что нам дали, – это небольшая лекция по медподготовке и дали проехать на "КамАЗе" километров 5 максимум. Вся техника разворована", – пожаловался мобилизованный.

Подолян также заявил, что по прибытию в часть обнаружил коррупционные схемы в бригаде. По его словам, запчасти не выдаются, поэтому "говорят все покупать за свои деньги, потом воровать солярку, продавать и ремонтировать автомобиль".

"Каждая поездка в путевом листе не соответствует реальному пробегу. По факту проезжает водитель 130 км, а в путевке пишут 200. Показания одометра подкручивают", – рассказал "мобик".

Он также назвал главного преступника – это якобы сержант Магомедов Расул.

"Оказывается, что российская армия вторая в мире только на бумаге", – сделал вывод оккупант и добавил, что ему "очень обидно за государство".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попал перехват разговора оккупанта о потерях в результате точной работы украинских защитников. Захватчики рассказывают своим родственникам, что Силы обороны Украины часами "утюжат" российские подразделения.