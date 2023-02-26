'Это ведь не мы вас туда отправляли': жена оккупанта возмутилась, что им приходится собирать деньги на амуницию военным. Перехват

На войне в Украине раскрывается все больше и больше преступлений власти государства-террориста России. В том числе и по отношению к своим же гражданам. Командование ВС РФ отправляет оккупантов на фронт без самых элементарных вещей.

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Это подтвердилось в очередном перехваченном разговоре военного страны-агрессора с супругой. Жена оккупанта возмутилась, что им приходится собирать деньги на амуницию военным. Перехват опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"На передовую собирают деньги, я говорю, что все понимаю, что это наши мужики, но извините, это ведь не мы их туда отправляли. Почему вас не снаряжают? Почему я должна снаряжать армию России?" – возмущенно говорит женщина в разговоре с оккупантом.

В то же время, россияне уже не могут выдержать на фронте. Они идут на крайние шаги, чтобы убежать оттуда. Оккупанты готовы калечить себя, чтобы уйти от войны.

"Здесь с ума сходят. Тип говорит: "Сломайте мне пятку, сразу 60 тысяч плачу". Чтобы домой съ**аться. Пятка долго заживает", – говорит мужчина.

Более того, оккупант признался, что к ним в часть отправляют в качестве наказания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупант, воюющий против Украины в районе Кременной на Луганщине, пожаловался на невыполнимые задачи руководства и большие потери. Пытаясь захватить какой-то элеватор, группа российских военных в один момент потеряла 17 мобилизованных, а новый офицер, который до этого всю жизнь проработал прорабом, просто сбежал.

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