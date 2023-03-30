Нанести превентивный ядерный удар: Медведев разразился новыми угрозами из-за петиции на сайте Зеленского

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выдал очередную порцию угроз. В частности, он выдвинул неадекватную идею нанести превентивный ядерный удар в ответ на петицию к президенту Владимиру Зеленскому о возобновлении ядерного статуса Украины.

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Об этом бывший президент России написал в своем Telegram-канале. Авторов петиции к Зеленскому в духе кремлевской пропаганды он назвал "активными нациками в Киеве", а главу украинского государства – "наркопрезидентом", хотя сам часто упоминается в СМИ как жертва алкогольной зависимости.

"А что? Танки и ракеты поставляют, самолеты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие свое отдадут", – испугался Медведев.

Зампред совбеза РФ предложил отвечать на "свинобандеровский апокалиптический бред" российской петицией о" незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия".

Медведев выдал, что такой удар необходим на случай, если Украина получит ядерное вооружение от Запада.

Отметим, бывший президент РФ уже не в первый раз угрожает Украине и миру. Так, на днях он пригрозил ядерным апокалипсисом и заявил, что армия РФ якобы легко может "дойти до Львова".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На днях Медведев заявил, что Россия впервые за 150 лет потеряла союзников. Он пожаловался, что страна-агрессор оказалась в полной изоляции.

– Медведев, называющий себя "юристом", официально призвал распространять в сети пиратские копии. По его мнению, уход западных компаний из РФ якобы дает ей право пользоваться продуктами американской киноиндустрии бесплатно.

– Недавно Медведев пригрозил директорам российских заводов ВПК, очевидно, вообразив себя вождем СССР Иосифом Сталиным. Он зачитал его телеграмму, призвав "выполнять долг перед родиной вовремя".

– Медведев похвастал, что у РФ якобы есть оружие лучше, чем американская РСЗО HIMARS.