''Скоро начну вас громить, как преступников'': Медведев пригрозил директорам заводов ВПК, представив себя Сталиным. Видео

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил директорам заводов военно-промышленного комплекса страны-агрессора, представив себя вождем СССР Иосифом Сталиным. Он зачитал его телеграмму, призвав их "выполнять долг перед родиной вовремя".

Видео дня

В противном случае, по словам Медведева, их "будут громить как воров". Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Obozrevatel.ua".

"Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по снабжению корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы исполните обязанность перед родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своей обязанности перед родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатков танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали", – процитировал вождя заместитель председателя Совета безопасности России.

Медведев отметил, что телеграмма Сталина якобы доказывает, что никакое производство и организация не могут быть идеальными, но нужно "выполнять обязательства", в том числе не выполненные планы за прошлый год.

"Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были очень поразительны", – резюмировал он.

Напомним, неадекватный российский политик Дмитрий Медведев выдал очередную порцию бреда в привычном для себя стиле. В порыве имперской истерики он заявил, что Украина – это якобы "часть России", а границы между странами "выдуманы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведев похвастался, что Россия имеет оружие даже лучшее, чем РСЗО HIMARS. В то же время российский политик не постарался объяснить, почему в таком случае путинская армия несет бешеные потери на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!