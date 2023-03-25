'Будем пользоваться бесплатно': Медведев официально призвал распространять в сети пиратские копии. Видео

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев, называющий себя "юристом", призвал россиян скачивать пиратские копии снятых на Западе фильмов. По его мнению, уход западных компаний из России после начала полномасштабного вторжения в Украину дает государству-агрессору право пользоваться продуктами американской киноиндустрии бесплатно.

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Медведев также вознамерился "обанкротить" Netflix и другие компании, занимающиеся производством фильмов и сериалов. Свой "план" он изложил в ходе интервью российским пропагандистам.

Так называемый "юрист" Медведев официально санкционировал нарушения авторских прав и интеллектуальной собственности в стремительно скатывающейся в страны третьего мира России.

"Знаете что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них. Раньше я как юрист к этому относился отрицательно - абсолютно искренне говорю! – и считал, что лучше переплатить в тот момент, когда другие говорят: "Чего ты платишь? Это везде есть, на торрент-трекерах и так далее". Сейчас я к этому отношусь по принципу: что хотели, то и получили. И пусть они недобирают деньги. Мы недавно обсуждали эту тему специально. Что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которую они собирают здесь. Вот если они ушли от нас, "Нетфликсы" и все прочее - значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно", – заявил Медведев.

Занимающий пост заместителя руководителя Совбеза РФ российский чиновник также не нашел более важных дел в России, чем разработка планов по доведению западной киноиндустрии до "банкротства".

"А я бы еще все это по сети разбрасывал, для того, чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон! Чтобы они обанкротились", – "устранил" очередную "угрозу безопасности России" Медведев.

Напомним, ранее Медведев в очередной раз пригрозил ядерным апокалипсисом. "Всадники апокалипсиса", по его словам, "реагируют" на военную помощь Запада Украине, отражающей российское агрессивное вторжение. Не совсем здоровый психически Медведев также взялся раздавать диагнозы, в частности, президенту США Джо Байдену, в котором, в отличие от Путина, воинствующий замглавы СБ РФ "увидел" признаки "безумия" и "деменции".

Одноразовый заместитель Владимира Путина на посту президента РФ также выдал, что Россия, мол, воюет не с Украиной, а со "всем НАТО" – и собрался "дойти до Киева и Львова", а также размечтался о "100-километровой демилитаризированной зоне" на территории Украины, "отсчет" которой он начинает от объявленных "российскими" украинских Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.