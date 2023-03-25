'Надо будет, и до Львова дойдем': Медведев в очередной раз пригрозил ядерным апокалипсисом и пожаловался на НАТО. Видео

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз похвастался величием ядерной армии России. Он пригрозил ядерным апокалипсисом, а также заявил, что армия РФ может "дойти до Львова" с легкостью.

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Видео с выступлением Медведева разлетелись по сети. Российский политик назвал Байдена "полубезумным дедом" и обвинил его в начинании войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Медведев отметил, что угроза ядерного конфликта, по его мнению, не миновала, а, наоборот, возросла.

"Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает ядерный апокалипсис. Всадники апокалипсиса в пути", – заявил он.

Как подметил зампредседателя Совета безопасности России, РФ якобы заинтересована в решении "конфликта" мирным путем.

"Полубезумный дед Байден делает все, чтобы как можно быстрее протолкнуть эту помощь и все остальное, потому что республиканцы не разрешают. Конфликт с Украиной – это тема Джозефа Байдена, который вляпался в это дело по самые уши. Для него это рана, которая умножена на деменцию", – добавил он.

Кроме того, Медведев не упустил возможности похвастаться и "величием ядерной армии РФ".

"Нужно добиться всех целей по защите территорий Российской Федерации, то есть выбросить всех иностранцев, которые здесь находятся, в широком смысле этого слова. Нужно создать санитарную полосу, которая не позволит обстреливать или применять какие либо иные виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях. А если этого окажется недостаточно, то принимать какие-либо иные решения. Тут нельзя исключать ничего – если до Киева нужно идти, то дойдем до Киева, а если до Львова – дойдем до Львова, чтобы истребить эту заразу", – отметил Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Медведев пригрозил директорам российских заводов военно-промышленного комплекса, по-видимому, представив себя вождем СССР Иосифом Сталиным. Он зачитал его телеграмму, призвав "выполнять долг перед родиной вовремя"

– Кроме того, Медведев похвастался: мол, у ВС РФ есть оружие даже лучше, чем американская РСЗО HIMARS.

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