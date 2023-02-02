Нам снова угрожают немецкими танками: Путин в Волгограде заявил, что России есть чем ответить Западу

Президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в "угрозах безопасности" России и завел старую песню о "нацизме" в Украине. Особенно возмущает российского диктатора решение передовых западных стран передать Украине современные танки западного производства для защиты от российской агрессии.

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Путин заявил, что РФ якобы "снова угрожают немецкими танками Leopard", но России "есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится". Об этом кремлевский диктатор заявил в Волгограде, во время выступления на концерте в годовщину 80-летию Сталинградской битвы.

Очередной приступ "победобесия" в государстве-агрессоре Путин решил "приправить" новой порцией обвинений в адрес стран Запада, якобы решивших воевать против России. Судя по его выступлению, РФ особенно сильно беспокоит, что Украина наконец-то получит современную западную бронетехнику, которую официальные пропагандисты уже несколько дней подряд активно "жгут" языками.

"Идеология нацизма в современном обличье вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно! Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев", – выдал кремлевский диктатор, не уточнив, когда же россияне уже уничтожали Leopard в Украине.

Также Путин в очередной раз "уличил" Соединенные Штаты Америки в желании воевать против РФ. Он попытался убедить, что агрессию РФ против Украины поддерживает чуть ли не весь мир.

"Мы знаем, что несмотря на усилия, официальные, продажные по своей сути, пропаганды западных элит, у нас много друзей. Причем, во всем мире. В том числе, и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе", – заявил Путин.

В то же время, он попытался снова угрожать западному сообществу и пугать их ядерным оружием в надежде, что Запад откажется от предоставления военной помощи жертве российской агрессии – Украине.

"Те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более – безответственно заявляет об этом, как о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией, будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончиться. Все должны это понимать", – заявил будущий фигурант международного трибунала.

Не смог удержаться окончательно приписавший победу над нацистской Германией Российской Федерации "потомок поколений победителей" и от мешанины из псевдопатриотического пафоса и измышлений об особой "миссии" и "сверхнравственности" населения РФ.

"Видимо, для них (существующих в голове у Путина "внешних врагов". – Ред.) не понятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа. Поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство. Стойкость защитников Сталинграда для российского воинства, для всех нас – важнейший морально-нравственный ориентир. И наши солдаты и офицеры верны ему. Преемственность поколений, ценности, традиции – все это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе", – заявил Путин.

Напомним, ранее стало известно, что в РФ с большой помпой отмечают годовщину "Сталинградской битвы". В торжествах в Волгограде (ранее носившем название "Сталинград") принял участие и президент РФ. Специально к его приезду на въезде в Волгоград поставили дорожные знаки с надписью "Сталинград".

Но этим местные чиновники не ограничились. В городе из-за визита Путина поставили памятник Сталину и выключили интернет. А вот телевидение, на пропаганду с помощью которого Кремль тратит миллиарды, для волгоградцев оставили.