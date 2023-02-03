Нам не стыдно, мы гордимся": в Ноябрьске родители назвали новорожденную дочь Россией. Видео

Жители российского города Ноябрьска в составе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области назвали новорожденную дочь именем Россия. Родители заявили, что имя выбрали с учетом нынешней обстановки в мире.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что это уже второй ребенок у этой пары, но старший сын получил обычное имя – Николай (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В комментарии росСМИ супруги Людмила и Александр Нахрачевы заявили, что имя для дочери выбрали вместе еще до ее рождения, "исходя из нынешней обстановки в мире и собственных патриотических чувств".

"Многие люди едут, говорят: нам стыдно. Мы решили наоборот – нам не стыдно! Мы гордимся и любим свою страну", – рассказала Людмила Нахрачева.

Родился ребенок по имени Россия 31 января 2023 года.

Напомним, 30 января в российском Курске случайный прохожий встретил женщину, которая рылась в мусорном контейнере. Женщина объяснила, что занимается тем же, что и все остальные россияне, но ее все устраивает и президента РФ Владимира Путина она любит и уважает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов констатировал, что российское общество больно, потому что полностью поддерживает своего "фюрера" Владимира Путина, готового убивать россиян тысячами каждый день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!