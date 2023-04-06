'Надо отодвинуть от линии столкновения': Путин на встрече с Пушилиным заговорил о задачах войск РФ в войне против Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин в четверг, 6 апреля, провел встречу с главарем самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денисом Пушилиным. Во время переговоров российский лидер заговорил о задачах войск РФ в войне против Украины.

Видео дня

В частности, Путин потребовал отодвинуть от линии столкновения Вооруженные силы Украины. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

"Украинские силы нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим", – сказал Путин.

Стоит отметить, что спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что перспектив для мирного урегулирования ситуации в Украине пока не наблюдается. Потому других путей для России, кроме продолжения "СВО", пока нет.

Ранее российский диктатор Владимир Путин в очередной раз "нашел виновных" в том, что его армия продолжает захватническую и кровопролитную войну в Украине. Разумеется, по убеждению кремлевского фюрера, полномасштабному вторжению целиком способствовала внешняя политика Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже далеко не первый раз, когда Путин прямо или косвенно винит Запад во всех грехах, включая полномасштабное вторжение собственных войск в Украину. Мировые государства якобы ведут политику, "направленную на растаскивание исторической России", а он, Кремль, вознамерился "объединить русский народ".