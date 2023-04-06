"Других путей нет": в РФ заговорили о "неизбежном" продолжении войны против Украины и вспомнили позицию Китая

Перспектив для мирного урегулирования ситуации в Украине пока не наблюдается. Потому других путей для России, кроме продолжения "СВО", пока нет.

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Об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщили российские СМИ. По его словам, потенциально посредником мог бы стать Китай, но "в случае с Украиной ситуация сложная".

"Других путей для РФ, кроме продолжения "СВО", пока нет, ситуация не демонстрирует перспективы мирного урегулирования", – выдал спикер диктатора.

В то же время он заверил, что Россия принимает меры по балансированию архитектуры безопасности на континенте в условиях приближения НАТО к границам страны.

Напомним: ранее Песков назвал "СВО" войной, однако не против Украины, а "гибридной войной с недружественными государствами", отметив, что она "надолго".

Спикер Кремля заявил, что цели России могут достигаться политико-дипломатическими путями, однако "в случае с Украиной они невозможны". Целей страны-агрессора в Украине, каковы "безопасность людей в новых регионах России", по словам Пескова, можно достичь лишь "с помощью специальной военной операции".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Песков заявил представителям российской элиты, что война, которую Россия развязала в Украине, затянется надолго. В этой связи он предупредил их, чтобы готовились к самому тяжелому;

– также спикер Кремля призвал россиян объединиться вокруг президента. Он отметил, что это поможет государству-агрессору в "гибридной войне", которую якобы ведут против РФ страны Запада.

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