Путин обвинил Запад по разжиганию войны в Украине: к ''кризису'' привела поддержка США цветных революций. Видео

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз "нашел виноватых" в том, что его армия продолжает захватническую и кровопролитную войну в Украине. Разумеется, по убеждению кремлевского фюрера, полномасштабному вторжению целиком способствовала внешняя политика Соединенных Штатов.

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Об этом он заявил в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранным послам в Кремле. Трансляцию речи Путина опубликовали российские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Отношения России и Америки, от которых зависит глобальная стабильность, к сожалению, переживают глубокий кризис. В его основе лежат принципиально разные подходы формирования современного миропорядка", – указал он.

Диктатор обратился к послу США Линн Трейси, присутствовавшей на церемонии, с наигранным сожалением и почетом. Путин подчеркнул, что США якобы совершают неприемлемые для России политические шаги.

"Такие инструменты, как поддержка так называемых цветных революций и, в том числе, государственного переворота в Киеве в 2014 году, в конечном итоге и привела к украинскому кризису, который мы переживаем сегодня. Но мы продолжаем созидать отношения с США на принципах равенства, уважения к суверенитету и невмешательства во внутреннюю политику", – сказал Путин дипломатке, слушавшей его с непроницаемым лицом.

На церемонии в Москве также присутствовали послы Дании, Парагвая, Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Омана, Сирии, Северной Македонии, Брунея, Гондураса, Зимбабве, Абхазии, Ирака, Камбоджи и Гвинеи. Путин заметил, что сложные отношения у РФ не только с США, но и всем Евросоюзом.

"Наше партнерство сильно деградировало из-за того, что страны западного мира решили устроить геополитическое соревнование. Однако мы продолжаем надеяться на то, что все же наши отношения стабилизируются и возобновятся в прежнем формате", – подытожил будущий фигурант трибунала в Гааге.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже далеко не первый раз, когда Путин прямо или косвенно винит Запад во всех грехах, включая полномасштабное вторжение собственных войск в Украину. Мировые государства якобы ведут политику, "направленную на растаскивание исторической России", а он, Кремль, вознамерился "объединить русский народ".

В то же время Вашингтон положительно оценил решение Международного уголовного суда в Гааге объявить о выдаче международного ордера на арест российского диктатора. Белый дом подчеркнул, что действия РФ против Украины можно расценивать как военные преступления и геноцид.