'Надо их наказать': певец Газманов в эфире росТВ призвал к вооруженной агрессии России против Литвы. Видео

Российский эстрадный певец Олег Газманов, который является ярым путинистом и поддерживает агрессию РФ против Украины, отметился новым скандальным заявлением. Он считает, что Россия должна "наказать" страны Балтии, в частности, речь шла о Литве.

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Об этом Газманов сказал в эфире росТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Как настоящий имперец, он утверждал, что "Прибалтике" якобы отдали российские территории, а она теперь "плохо себя ведет" по отношению к РФ.

"Вот этот коридор (Сувалкский коридор – Ред.) – они перекрыли доступ к нашему региону. Мы им отдали Клайпеду, у них не было выхода в Балтийское море, отдали половину Куршской косы. Вот как они себя ведут после этого, как можно их не наказать? Ну надо, надо поставить точки над и уже", – заявил путинист.

Таким образом Газманов открыто призвал к вооруженной агрессии России против Литвы, которая, по его мнению, мешает РФ

"Я думаю, что выхода не будет: или вся Прибалтика будет с Россией, или...", – сказал он.

Напомним, что ранее Газманов заявил, что ни он сам, ни его сын Родион не собираются идти воевать. Пропутинский артист, кругом щеголяющий русско-фашистской символикой, считает, что его сын, хоть и поддерживает войну, не должен идти добровольцем на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники ЧВК "Вагнер", которых Кремль отправил в изгнание на территорию Беларуси после неудачного военного переворота, могут готовить провокации в РБ. "Вагнеровцы" могут организовать провокации на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

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