Вагнеровцы готовят провокации с мигрантами на границе Беларуси и ЕС – ЦНС

Наемники ЧВК "Вагнер", которых Кремль отправил в изгнание на территорию Беларуси после неудачного военного переворота, могут готовить провокации в РБ. Вагнеровцы могут организовать провокации на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления в пятницу, 28 июля. Как отмечается, для этого в белоруский город Гродно в район Сувальского коридора прибыли 100 наемников "Вагнера".

Большинство прибывших террористов имеют опыт контрабандной деятельности и перевозки нелегальных мигрантов, утверждают в ЦНС. Они проводят подготовку к расшатыванию границ Польши и Литвы.

Для прикрытия преступники получают форму белорусских пограничников и под видом белорусских служащих будут сопровождать беженцев в их попытках пересечь границу.

Сувальский коридор – территория вокруг Сувалок, Августова и Сейн, одновременно соединяющая территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Напомним, что накануне Польша, Литва и Латвия заявили , что готовы закрыть границы с Беларусью из-за увеличения присутствия в республике наемников ЧВК "Вагнер". Подобная реакция целиком изолирует страну под гнетом диктатора Александра Лукашенко от стран Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, после неудавшегося госпереворота в России, группа "Вагнер" отправилась в Беларусь. Готовить им там прибежище лично ездил главарь Пригожин. 27 июля стало известно, что в РБ прибыла уже 12-я колонна наемников, сопровождаемая бронированными автомобилями. Оценивается, что в составе этой колонны находится не менее 50 единиц автомобильной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!