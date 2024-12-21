В Сочи прогремела серия взрывов: россияне жалуются на громкие звуки и дрожание окон

В России 21 декабря пожаловались на воздушную атаку. В районе Сочи Краснодарского края местные жители слышали до десятка мощных взрывов, от которых "задрожали окна в рамах и сработала сигнализация".

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Громко было также в районе Туапсе, где, помимо прочего, расположен нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишут некоторые российские пропагандистские паблики.

"Серия взрывов прогремела над Сочи. По предварительным данным, сработала система ПВО", – сообщает один из них своей аудитории в более 1,2 млн подписчиков.

Жители Сочи и округи, утверждают пропагандисты, слышали серию мощных взрывов с раннего утра.

"Местные жители рассказали, что начиная с 5:50 утра слышали от 7 до 10 взрывов в районе Лазаревское, от которых задрожали окна в рамах и сработала сигнализация у машин. Также о громких звуках пишут жители Туапсе", – утверждает паблик.

Также пропагандисты поделились "предварительными данными" о том, что в акватории якобы российская ПВО работал по беспилотникам.

"В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет", – отмечено в сообщении.

В Туапсе, помимо прочего, расположен Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, входящий в состав "Роснефти". 90% его продукции идет на экспорт, утверждается в открытых источниках.

В мае и июле этого года на предприятие уже залетали дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В комментариях к сообщению о взрывах россияне предполагают, что целью мог быть также порт.

Напомним, ночью 21 декабря россияне пожаловались также на массированную атаку ATACMS по Рыльску в Курской области. Сообщается, что вследствие удара есть погибшие и пострадавшие, город остался без света.