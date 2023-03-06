"Начала беспокоиться, потому что не пришли выплаты": мать пропавшего "мобика" пожаловалась Путину на нехватку денег и тяжелую жизнь. Видео

Мать российского "мобика" записала циничное видео с просьбой к российскому диктатору Владимиру Путину "разобраться в ее непростой ситуации". Ее сын исчез на войне в Украине пять месяцев назад, но по-настоящему разволновалась "яжемать", когда перестала получать выплаты.

Видео дня

Женщина на видео уверяла, что обращалась в различные учреждения – "и во владимирский областной военкомат, и к губернатору Александру Авдееву", однако отметила, что была спокойна, потому что выплаты приходили. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram журналист Владимир Золкин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Стала беспокоиться в январе, потому что выплаты не пришли", – подчеркнула россиянка.

Она также пожаловалась, что все деньги, получаемые от сына, закончились, а сама она нигде не работает – мол, все время в поисках.

Напомним: пока в регионах России семьям российских мобиков ремонтируют туалеты и передают дрова, в Москве "раскошелились" и для таких граждан закупят продуктовые наборы по 2 тысячи рублей каждый (примерно 26,5 долларов). Туда войдут кусок сыра, пакетик конфет, черный чай, растворимый кофе, а также 300 г ветчины и 200 г слабосоленой форели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Краснодарском крае (РФ) администрация Красноармейского района похвасталась тем, что ее муниципальное предприятие заменило дверь уличного туалета матери "мобика". Чиновники опубликовали об этом "патриотическую" историю и показали фото работы;

– 1439-й полк армии РФ, в составе которого воюют мобилизованные из Иркутской области, был практически полностью разбит под Авдеевкой. Тем временем родственники "мобиков" записали новое обращение к российскому диктатору Владимиру Путину, призвав его "спасти тех, кого еще можно".

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