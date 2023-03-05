Москвичам – форель, провинции – дрова: власти столицы РФ "раскошелились" на продуктовые наборы для семей мобилизованных

В то время как в регионах семьям российских мобиков ремонтируют туалеты и передают дрова, в Москве "расщедрились" и для таких граждан закупят продуктовые наборы по 2 тысячи рублей каждый (примерно 26,5 долларов). Туда войдут кусок сыра, пакетик конфет, черный чай, растворимое кофе, а также 300 грамм ветчины и 200 грамм слабосоленой форели.

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Соответствующий документ с данными госзакупок опубликовал Telegram-канал ASTRA. Предварительно, таких продуктовых наборов в российской столице заказали всего 800 штук.

Если каждый обойдется в 2000 рублей, то все вместе – 1 600 000 рублей (чуть более 21 тыс. долларов США).

Неизвестно, рассчитаны ли 800 "подарков" на все семьи, где есть "мобики", или кого-то обделят. Потому что выходит, что процент мобилизации в Москве по сравнению с регионами очень низкий.

Согласно официальной статистике, в столице страны-агрессора проживает порядка 12,7 миллионов человек, это соответствует 8,6% от населения Российской Федерации.

Если бы мобилизация в Москве проходила пропорционально, то примерно 25 тысяч москвичей должны бы были отправиться на войну против Украины (от озвученного российскими властями общего количества "мобиков" в 300 тысяч). Однако продуктовых наборов власти города готовят только 800.

Интересно, что, согласно расследованию журналистов, количество россиян, попавших на фронт в рамках "частичной мобилизации", намного выше чем цифры, которые звучали от представителей Кремля. Издание "Медиазона" подсчитала, что через мобилизацию могли пройти более 527 тысяч жителей страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Республике Тыва (РФ) матери двух сыновей, одного из которых ликвидировали на "СВО", а второй еще воюет против Украины, подарили пачку пельменей.

– А в Краснодарском крае (РФ) администрация Красноармейского района похвасталась тем, что ее муниципальное предприятие заменило дверь уличного туалета матери "мобика". Чиновники опубликовали об этом "патриотичную" историю и показали фото работы.

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