''Спасите, кого еще можно'': жены и сестры иркутских ''мобиков'' записали новое обращение к Путину. Видео

1439-й полк армии РФ, в составе которого воюют мобилизованные из Иркутской области, был практически полностью разбит под Авдеевкой. Тем временем родственники "мобиков" записали новое обращение к российскому диктатора Владимиру Путину.

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Его опубликовали в Telegram-канале "Осторожно, новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Жены и сестры оккупантов, которых послали на смерть, попросили президента РФ "спасти тех, кого еще можно".

По словам родных иркутских "мобиков", они оказались в окружении ВСУ под постоянными обстрелами, а командование запретило военнослужащим покидать позиции, бросив их на произвол судьбы. Просьбы захватчиков о помощи их командиры игнорируют.

"Наши мужчины несколько дней без еды, без воды, с одними автоматами выживают под постоянными обстрелами. Уже есть раненые и погибшие, которых даже нет возможности забрать с поля боя. Помогите спасти тех, кого еще можно спасти", – сказали женщины, обращаясь к Путину.

Ранее "мобиков" из города Свирск Иркутской области РФ передали под командование так называемой армии "ДНР". Боевики без подготовки бросили их на передовую.

После серии обращений от оккупантов и их родных командование пообещало отправить мобилизованным помощь и не отправлять их на штурм, но после этого они оказались под Авдеевкой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Мобилизованные россияне из Иркутска неоднократно жаловались на преступные приказы своего начальства. Но несмотря на это, солдат бросили на штурм позиций украинских военнослужащих на Авдеевском направлении.

– Вскоре стало известно, что Силы обороны Украины почти полностью ликвидировали 1439-й российский полк иркутских "мобиков".

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