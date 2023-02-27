Поремонтировали дверь уличного туалета: в РФ похвастались ''помощью'' матери ''мобика'', которого бросили на войну против Украины

В Краснодарском крае (РФ) администрация Красноармейского района похвасталась тем, что ее муниципальное предприятие заменило дверь уличного туалета матери военного, мобилизованного на войну против Украины. Чиновники опубликовали об этом "патриотичную" историю и показали фото работы.

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Это произошло в станице Марьянской под Краснодаром. Соответствующая публикация была обнародована МЦУ МО Красноармейского района.

Пресс-служба написала, что мать одного из мобилизованных "заметно стесняясь" рассказала о своей проблеме. Сильный ветер сорвал дверь туалета, который находится на улице.

"Без лишних разговоров работники муниципального предприятия "Рембытстрой" изготовили и установили новую дверь", – отчитались российские чиновники. Видимо, этим они хотели показать, что очень "самоотверженно" помогают семьям оккупантов.

Под публикацией можно найти ироничные комментарии россиян – даже они высмеяли поступок своей власти. Один из интернет пользователей написал: "Сразу видно, что на дворе 2023 год. Современные технологии, оборудование и мастерство позволяют качественно и красиво делать уличные туалеты".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России мать ликвидированного 25-летнего оккупанта заявила, что "его мечта сбылась" и что ее сын умер на территории чужого государства "не зря".

– В республике Тыва (РФ) маме двух сыновей, одного из которых ликвидировали на "СВО", а второй еще воюет против Украины, подарили пачку пельменей и похвастались этим в сети.

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