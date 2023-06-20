На Тамбовском пороховом заводе произошел взрыв, вспыхнул пожар: есть погибшие и пострадавшие

На Тамбовском пороховом заводе в России 20 июня произошел взрыв. После взрыва в помещении начался пожар

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По предварительным данным погибли не менее 4 человек, есть пострадавшие среди работников. Об этом сообщают российские СМИ.

"На Тамбовском пороховом заводе произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 4 человека. Взрыв произошел в цехе №3 около 14 часов. После взрыва в помещении начался пожар, его удалось быстро потушить. При взрыве погибли 4 человека, еще 2 пострадали", – отмечали пропагандисты в первых сообщениях.

Впрочем, по данным одного из российских пропагандистских изданий, потери могут быть выше: это СМИ сообщило о 5 погибших и 12 пострадавших.

"Взрыв на Тамбовском пороховом заводе, погибли 5 человек. Взрыв произошел в цехе, а после началось возгорание. Пожар на площади 1 квадратный метр ликвидировали. На месте медики осматривают 12 пострадавших, один из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии", – гласит сообщение.

Однако российские экстренные службы настаивают на версии о 4 погибших, хотя и признают, что пострадали 12 человек.

"Взрыв случился из-за пожара. Его причина — "человеческий фактор", это не теракт", – заявил кремлевскому РИА Новости глава Тамбовской области Максим Егоров.

Напомним, утром 20 июня в российском Ярославле вспыхнул мощный пожар на складе. Над городом взвился густой черный дым. Пропагандисты уверяли, что никто не пострадал.

А накануне в Москве произошел пожар на ремонтно-механическом заводе.

Огонь охватил 100 квадратных метров кровли, пожару присвоили первый ранг сложности. Российские пропагандисты уверяли, что здание якобы находится на реконструкции и одновременно сообщали, что из него были эвакуированы люди.

18 июня мощный пожар вспыхнул в Брянске. Над местом инцидента поднялся огромный столб черного дыма. Пропагандисты утверждали, что горел недостроенный военный госпиталь.