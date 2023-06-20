В России утро 20 июня началось с очередного масштабного пожара. Около 6 часов утра в российском Ярославле загорелись складские помещения возле шинного завода.

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Площадь горения составила 2500 квадратных метров, над городом поднимается густой черный дым. Об этом сообщают российские СМИ, публикующие фото с места пожара.

Согласно сообщениям российских СМИ, сигнал о пожаре на складе в Ярославле поступил в местное управление МЧС РФ в 5:45 утра.

"Возгорание началось на проспекте Октября, дом №78 строение 5. Сначала пожару был присвоен ранг сложности №3, через час, в 6:52, его понизили до второго. На месте работает пожарная часть №2 - 36 спасателей и 15 единиц техники. К счастью, пострадавших нет", – пишут пропагандисты из "Комсомольской правды".

В 7:38 российские пожарные объявили о локализации пожара на площади 2500 квадратных метров. Однако справиться с огнем полностью им пока не удалось.

Изначально местные жители предположили, что клубы черного дыма, накрывшие город, поднимаются с территории шинного завода. В МЧС РФ предположение опровергли: там заявили, что горят складские и производственные здания по соседству.

" На месте вызова загорание внутри складского помещения. Склад металлический, размерами 8х30 метров. Внутри возможно лакокрасочные материалы. На месте вызова, склад металлически размером 15х70 метров", – цитируют пропагандисты заявление представителей ГУ МЧС России по Ярославской области.

Напомним, накануне в Москве вспыхнул мощный пожар на ремонтно-механическом заводе.

Огонь охватил 100 квадратных метров кровли, пожару присвоили первый ранг сложности. Российские пропагандисты уверяли, что здание якобы находится на реконструкции и в то же время сообщали, что из него были эвакуированы люди.

А 18 июня мощный пожар вспыхнул в Брянске. Над местом инцидента поднялся огромный столб черного дыма. Пропагандисты утверждали, что горел недостроенный военный госпиталь.