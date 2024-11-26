На Сахалине военному РФ дали почти три года колонии за отказ ехать на войну в Украину

В России осудили военнослужащего, не захотевшего воевать против Украины. Россиянин перед отправкой на фронт отказался выполнять приказ командира об убытии в зону боевых действий.

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Осужденный военнослужащий российской армии проведет в колонии почти три года. Соответствующий приговор вынес Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.

Приговор в отношении военнослужащего-отказника суд на Сахалине огласил 22 ноября текущего года. Его обвинили в "преступлении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 332 УК РФ): "Неисполнение приказа, проявляющееся в ведении боевых действий или отказе от участия в них в период вооруженного конфликта, во время военного положения, в военное время".

"В судебном заседании установлено, что военнослужащий с целью избежать исполнения специальных обязанностей военной службы в зоне проведения специальной военной операции, опасаясь за свою жизнь, в присутствии сослуживцев отказался выполнить приказ командира воинской части об убытии в указанную зону для участия в боевых действиях, отданный ему в установленном порядке в служебное время на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области", – отмечено в сообщении на сайте суда.

За нежелание принимать участие в военном преступлении и становиться сообщником развязавшего агрессивную войну кремлевского режима (и, скорее всего, погибнуть за имперские прихоти российского диктатора Владимира Путина) россиянина приговорили к лишению свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Еще в зале суда осужденного взяли под стражу.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал необычную историю о том, как российский оккупант отказался расстреливать пленных воинов ВСУ, а час спустя сам попал в плен.