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На РосТВ выдали удар по дому в Умани за "обстрел Донбасса ВСУ". Видеофакт преступления

Лилия Рагуцкая
Новости России
3 минуты
8,7 т.
На РосТВ выдали удар по дому в Умани за 'обстрел Донбасса ВСУ'. Видеофакт преступления

Российские пропагандисты пробили очередное дно. На федеральном кремлевском канале "Россия 1" в выпуске новостей заявили об "обстреле украинскими боевиками Донбасса".

Видео дня

Вранье о сотнях украинских снарядов они сопроводили кадрами, снятыми в Умани, на месте разрушенной российской ракетой девятиэтажки. На это обратили внимание журналисты "Настоящего времени".

"Российское телевидение выдало кадры разрушенной девятиэтажки в Умани за "обстрел Донбасса украинскими боевиками". Накануне, 28 апреля, российская ракета разрушила подъезд многоквартирного дома в Умани, Черкасской области Украины. Погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе пятеро детей (после публикации в МВС заявили, что в Умани Россия убила шестерых детей. – Ред.)", – пишет издание.

Кадры, снятые на месте очередного теракта РФ в Умани, российские пропагандисты федерального канала "Россия 1" показали как видео, якобы снятое на оккупированной части Донбасса.

"Украинские боевики сегодня ночью вновь обстреляли территорию Донбасса. Под огонь попали Никольское, Яковлевка и Ясиноватая, по ней прилетело свыше 20 снарядов. Всего за сутки по территории "ДНР" киевские формирования выпустили почти 260 боеприпасов", – с каменным лицом зачитал вранье пропагандист, пока на экране демонстрировались жуткие кадры из Умани, облетевшие мир.

На РосТВ выдали удар по дому в Умани за "обстрел Донбасса ВСУ". Видеофакт преступления
На РосТВ выдали удар по дому в Умани за "обстрел Донбасса ВСУ". Видеофакт преступления
На РосТВ выдали удар по дому в Умани за "обстрел Донбасса ВСУ". Видеофакт преступления
На РосТВ выдали удар по дому в Умани за "обстрел Донбасса ВСУ". Видеофакт преступления

Впрочем, безымянный пропагандист "России 1" стал отнюдь не первым, кто опустился до подобного цинизма. До него это же сделал топ-пропагандист с того же канала Владимир Соловьев. В своем Telegram-канале он разместил рекламу  Z-канала с кадрами с окровавленной женщиной из Умани, показывающей свою разрушенную квартиру, в том числе, комнату, где спал ее ребенок. Эти кадры Соловьев выдал за обстрелы Донбасса.

На РосТВ выдали удар по дому в Умани за "обстрел Донбасса ВСУ". Видеофакт преступления

Напомним, утром 28 апреля в Умани ракета РФ попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд, в котором было 46 квартир. В уничтоженном ракетой подъезде проживало 109 человек. Погибли 23 человека, в том числе, 6 детей, две женщины пропали безвести.

Также повреждения получили около десяти многоквартирных домов рядом с разрушенной многоэтажкой.

Также российские ракеты были направлены на Днепр, там в результате вражеского удара погибли женщина и двухлетний ребенок.

От обломков российских ракет пострадала также многоэтажка в Украинке в Киевской области: ранен ребенок.

После очередного теракта в России было сделано циничное заявление об ударах по домам в Умани и Днепре, в результате которых погибли дети. В минобороны государства-агрессора разместили фотографию с запуском ракет и надписью "Цели ударов достигнуты".

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