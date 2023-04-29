На РосТВ выдали удар по дому в Умани за 'обстрел Донбасса ВСУ'. Видеофакт преступления

Российские пропагандисты пробили очередное дно. На федеральном кремлевском канале "Россия 1" в выпуске новостей заявили об "обстреле украинскими боевиками Донбасса".

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Вранье о сотнях украинских снарядов они сопроводили кадрами, снятыми в Умани, на месте разрушенной российской ракетой девятиэтажки. На это обратили внимание журналисты "Настоящего времени".

"Российское телевидение выдало кадры разрушенной девятиэтажки в Умани за "обстрел Донбасса украинскими боевиками". Накануне, 28 апреля, российская ракета разрушила подъезд многоквартирного дома в Умани, Черкасской области Украины. Погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе пятеро детей (после публикации в МВС заявили, что в Умани Россия убила шестерых детей. – Ред.)", – пишет издание.

Кадры, снятые на месте очередного теракта РФ в Умани, российские пропагандисты федерального канала "Россия 1" показали как видео, якобы снятое на оккупированной части Донбасса.

"Украинские боевики сегодня ночью вновь обстреляли территорию Донбасса. Под огонь попали Никольское, Яковлевка и Ясиноватая, по ней прилетело свыше 20 снарядов. Всего за сутки по территории "ДНР" киевские формирования выпустили почти 260 боеприпасов", – с каменным лицом зачитал вранье пропагандист, пока на экране демонстрировались жуткие кадры из Умани, облетевшие мир.

Впрочем, безымянный пропагандист "России 1" стал отнюдь не первым, кто опустился до подобного цинизма. До него это же сделал топ-пропагандист с того же канала Владимир Соловьев. В своем Telegram-канале он разместил рекламу Z-канала с кадрами с окровавленной женщиной из Умани, показывающей свою разрушенную квартиру, в том числе, комнату, где спал ее ребенок. Эти кадры Соловьев выдал за обстрелы Донбасса.

Напомним, утром 28 апреля в Умани ракета РФ попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд, в котором было 46 квартир. В уничтоженном ракетой подъезде проживало 109 человек. Погибли 23 человека, в том числе, 6 детей, две женщины пропали безвести.

Также повреждения получили около десяти многоквартирных домов рядом с разрушенной многоэтажкой.

Также российские ракеты были направлены на Днепр, там в результате вражеского удара погибли женщина и двухлетний ребенок.

От обломков российских ракет пострадала также многоэтажка в Украинке в Киевской области: ранен ребенок.

После очередного теракта в России было сделано циничное заявление об ударах по домам в Умани и Днепре, в результате которых погибли дети. В минобороны государства-агрессора разместили фотографию с запуском ракет и надписью "Цели ударов достигнуты".