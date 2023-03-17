На росТВ похвастались, как оккупанты ''запугивают'' украинских военных женскими стонами: идею высмеяли даже россияне. Видео

Оккупанты прибегли на фронте к старому методу террора противника громкими звуками и показали, как "запугивают" воинов ВСУ стонами женщин на польском и английском языках. Эти крики, в воображении российских военных преступников, якобы заставляют "иностранных наемников" сдаваться в плен.

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В то же время кремлевская пропаганда представила это едва ли не как "супероружие", которому, конечно, "аналоговнет" в мире. "Вместо беспокоящего огня – звуки", – пафосно начал российский корреспондент свой сюжет "Берут за живое" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах росТВ военные ВС РФ, воюющие против Украины, устанавливают динамики на боевую технику и транслируют разные звуки. По мнению россиян, это помогает психологически повлиять на украинских военнослужащих.

В новости пропагандисты отметили, что солдаты стреляют из артиллерии по украинским позициям листовками и призывают сдаваться. А способ "устрашения звуками" придумало подразделение психологической борьбы Восточного военного округа, представителей которого на росТВ так и назвали – "психами".

Они заверили, что для такой деятельности оккупантов нет никаких препятствий. Это якобы не позволяет защитникам Украины нормально отдохнуть ночью. Дальность такого странного агитационного "удара" – 4 км.

Оккупант с позывным "Калинка" на пропагандистском видео заявил, что таким образом осуществляется влияние разными звуками, способными влиять на психику. Для этого используются звуковые программы, имитирующие детский плач и стоны женщин.

Причем они якобы записаны на английском и польском, поскольку российские военные все еще верят басням Путина о том, что воюют против "иностранных наемников" в Украине. Эти крики, в воображении пропагандистов, "заставляют их сдаваться в плен".

В соцсети новость вызвала удивление и насмешки. В Telegram-каналах сами же россияне начали иронизировать над министром обороны РФ Сергеем Шойгу и заверениями российских пропагандистов по поводу "супероружия".

Пользователи предположили, что это стоны представительницы МИД РФ Марии Захаровой, поскольку так вопить из динамиков может только она. Также в сети отметили, что проблемы в российской армии и отсутствие необходимого количества артиллерийских снарядов враг компенсирует изобретениями, которым в мире "аналоговнеет".

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне украли идею знаменитой украинской марки с кораблем и оконфузились. Украинцы указали на жалкий поступок граждан РФ, а также подчеркнули, что те, как всегда, не в состоянии придумать что-то свое.

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