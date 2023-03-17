''Не могут даже придумать своего'': россияне украли идею знаменитой украинской марки с кораблем и оконфузились. Фото

Граждане страна-агрессора РФ, которая терпит неудачи в развязанной против Украины войне, продолжают позориться, пытаясь приписать себе хоть какие-то "успехи". В этот раз они украли идею украинской марки о посылании в известном направлении российского военного корабля и прилепили недавний инцидент с американским БПЛА в Черном море.

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На это обратил внимание украинский активист и блогер Сергей Стерненко, опубликовав снимок. В комментариях подписчики указали на жалкий поступок россиян, а также подчеркнули, что те, как всегда, не способны создать что-то свое и оригинальное (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сходство так называемой российской почтовой марки не вызывает сомнений, что представители государства-террориста просто украли идею знаменитой украинской – первой, которая была выпущена во время военного положения, и чествует героизм наших пограничников с острова Змеиный, которые на призыв российских моряков сдаться послали их вместе с военным кораблем на*уй.

Отличием является то, что российская пародия оформлена в цветах флага России, и на ней солдат с шевроном ВС РФ на форме показывает знаменитый жест не крейсеру "Москова", как украинской марке, а американскому разведывательному беспилотнику MQ-9 Reaper, который 14 марта упал в Черное море после инцидента с российским истребителем Су-27.

Представители РФ заявили, что обязательно достанут обломки БПЛА со дна моря, но единственное, что они смогли, это нарисовать себе "успех" и украсть чужую идею.

"Меньшестоящая провинция подсмотрела что бы такое украсть в метрополии. Жалкие", – прокомментировал потуги россиян Сергей Сетрненко.

Известно, что на самом деле в РФ пока не выпускали такую "марку" – ее фото было опубликовано в одном из пропагандистских Telegram-каналов. Однако, как указали в комментариях украинцы, это не меняет факта, что россияне всю свою историю только и умеют, что воровать.

"Ничего своего, все пи*дят. И главное – воин-то наш, аквафреш добавили. Уже весь мир знает это изображение как русский военный корабль иди нах...", "И тычет американский фак!", "Просто отвратительно смотреть. Наша марка, то история реальна на весь мир… А вот это просто маразм ка*апский", "Да это так смешно, что просто невозможно", "Рубрика "0 дней, когда ру*ня ничего не спи*дила", Еще один факт, что Московии не существует, у нее все ворованное, от территорий до культуры и т.д.", "АналаГовнет", "Кацапы всю жизнь что-то у кого-то украдут, а потом выдают за свое, это касается и марок, и технологий, и истории, и… унитазов", "С фантазией у них тоже все очень печальна", – поделились мнением украинцы.

Они призывали творческих земляков нарисовать на эту тему мемов. Некоторые подчеркнул, что действия россиян показали, как у них "подгорало" после того, как в Украине взяли на "вооружение" слоган "Русский военный корабль идти на*уй".

"Па*ли, даже марку хотят украсть", "Ахаха... Решили копировать более сильных за них, то уже хороший знак", "Они еще не знают, какой ответ будет", "Приравнять беспилотник, который у американцев, думаю, есть еще, и есть в достаточном количестве, и корабль, который был в единственном экземпляре. И сделать такой же они смогут максимум через лет 50", "Даже солдата не перерисовали. Боже, они вообще не способны придумать хоть что-то свое. Вот результат политики, которая на протяжении лет отупляла", "Стоит на крови", "Ничтожества", "Это последствия слабой мозговой деятельности россиян...", "Дно все пробивается и пробивается, пожалуй, там бесконечная пропасть тупости", – раскритиковали украинцы попытки россиян выделиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты разложили по пунктам ложь Путина и рассказали, как Россия украла историю, водку и матрешку. Также россияне начали массово воровать у украинцев популярные песни о войне, в частности, спели "Ваньку-встаньку" и "Біля тополі".

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