'На меня туда дрон сбросят!' ГУР перехватило разговор о запрещении передвижения в Белгородской области

В Белгородской области РФ с 7 по 9 мая включительно власти запрещали жителям региона выходить на улицы. Запрет объяснялся "инаугурацией" российского диктатора и возможными по этому поводу ударами ВСУ по области.

Об этом свидетельствует очередной перехват гражданского разговора на Грайворонском направлении, который показали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Судя по разговору россиян, запрещалось даже работать.

В перехвате мужчина оправдывается перед заказчицей, почему он не установил на кладбище памятник. По его словам, украинские защитники устроили охоту именно на этого работника, правда. только в светлое время суток.

"Ну, мы же с вами разговаривали. Ну, обстановку вы понимаете? Меня там убьют, вы понимаете? На меня туда дрон сбросят. Ну сказали, что перво наперво до 9 часов не являться туда. Вообще нигде не появляться. Ну, это же не я придумал. Ну, скинут на меня дрон, убьют меня. Ну, брат мой будет, вам чужую жизнь не жалко?" – спрашивает работник заказчицу.

Мужчина ссылается на власть в области и на "инаугурацию" российского диктатора.

"Предупредили же всех – не ходить. В эти дни, с 7-го числа, инаугурации, до 9-го попросили нигде вообще максимально на улице даже не быть. Выступил даже губернатор, сказал на улице не появляться, не то что работать где-то по кладбищам в это светлое время", – объяснил мужчина.

К сожалению, "великим и могучим" он владеет, как и большинство россиян. Поэтому не совсем ясно, что он называет "светлым временем" – часть суток, инаугурацию или воздушную тревогу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области беспилотники атаковали два грузовика и легковой автомобиль. Семь человек погибли на месте, еще 35 ранены. Россияне в сети сразу начали жаловаться на неэффективность ПВО и бездействие Москвы.

А в ночь на 9 мая в Белгороде трижды объявляли ракетную опасность. На утро там власти заявили о сбитии "украинских снарядов" от РСЗО и дронов. В городе были слышны взрывы, на месте прилетов начались пожары. Власти подтвердили данные о восьми пострадавших, также были повреждены дома и авто.

Также 9 мая прозвучали взрывы в населенном пункте Юровка в Краснодарском крае РФ. Как утверждают очевидцы, БПЛА атаковали нефтебазу.

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