В России пожаловались, что БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Фото и видео

В российском населенном пункте Юровка, расположенном в Краснодарском крае страны-агрессора, в ночь на четверг, 9 мая, прогремели взрывы. Как утверждают очевидцы, БПЛА атаковали нефтебазу.

Взрывы было слышно около 2 часов ночи, пишут российские пропагандистские Telegram-каналы. Момент взрыва одного из дронов попал на видео. На нем зафиксировано, как на месте прилета начался крупный пожар.

Жители Юровки рассказали, что услышали "гул мотора в небе", потом взрыв и яркую вспышку.

В то же время пропагандисты процитировали информацию от оперативного штаба, в которой говорится, что в атаке участвовали минимум шесть беспилотников. Часть БПЛА якобы "подавили средствами РЭБ", а несколько "упали на территории нефтебазы".

А "упали" БПЛА прямо на резервуары и на месте начался сильный пожар, утверждают россияне.

На месте прилета работают сотрудники оперативных служб. По предварительной информации, пострадавших нет.

Отметим, что в Юровке Краснодарского края расположена нефтебаза "Темп". К слову, село Юровка находится в нескольких десятках километров от Крымского моста.

Как сообщал OBOZ.UA, неизвестные беспилотники ночью 2 мая атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Местные жители заявили о "звуках двигателей" в небе и взрывах.

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