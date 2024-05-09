В российском Белгороде прогремели взрывы, над городом виднеется дым. Фото и видео

В российском Белгороде в ночь на 9 мая три раза объявляли ракетную опасность. В городе было слышно взрывы, на месте вероятных прилетов начались пожары, видно дым.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. На опубликованных в сети кадрах видно, что над городом поднимаются черные клубы дыма.

В двух районах города, как пишут российские пропагандисты, горят автомобили. Также выбиты стекла в квартирах жилой многоэтажки. Кроме того, пожар начался в местном гаражном кооперативе.

Официальной информации от властей российского региона пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы утром 9 мая также прогремели в населенном пункте Юровка в Краснодарском крае РФ. Как утверждают очевидцы, БПЛА атаковали нефтебазу.

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