На атакованном складе БК в Тверской области начинали создавать запас северокорейских ракет KN23, – Коваленко

На пораженном во время ночной атаки дронов 107 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ в Тверской области россияне могли начать создавать запас северокорейских ракет KN23. Кроме того, там горят и детонируют ракеты БМ-21 "Град", а также С-300 и С-400.

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Об этом заявил начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Всего на арсенале, который уже много часов горит и детонирует, оккупанты могли хранить до 30 тысяч тонн боеприпасов.

"На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты до "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандеру" и начинали создавать запас северокорейских KN23", – утверждает Коваленко.

Российские центральные СМИ и официальные лица, а также местные чиновники старательно умалчивают, что именно горит в районе населенного пункта Торопец – и так, что из района начата частичная эвакуация населения, а мониторинговые каналы зафиксировали подземные толчки магнитудой от 2 до 2,8 балла.

Однако ряд Telegram-каналов сообщил, что поражен 107 арсенал ГРАУ, который часто использовался для хранения 122-мм снарядов для РСЗО "Град", а также мин 82-мм, и, похоже, зенитных ракет.

Мощный пожар с многочисленными очагами именно на территории этого арсенала фиксировал также спутник NASA, пролетавший над Торопцем в 03:50 ночи. Данные спутника свидетельствуют, что огонь распространился по всей площади арсенала, она, по разным данным, составляет от 5 до 7,76 кв км. А дым над очагом пожара виден из космоса, обратили внимание в OSINTtechnical.

О прилетах по арсеналу пишут местные жители.

"Там детонирует и горит "самый современный инновационный склад ракетного вооружения, аналогов которому нет в мире". Это цитата, если что. Так по телевизору говорили, когда его открывали", – пишет один из комментаторов из РФ.

Чиновники российского силового блока действительно активно пиарили новый арсенал, на строительство которого в 2015 году было израсходовано почти 4 млрд рублей (или около 50 млн долларов по тогдашнему курсу). Хвастались представители минобороны РФ этим арсеналом, каждое хранилище которого способно вместить 240 тонн боеприпасов и ракет, и в 2018 году. Тогдашний ответственный за материально-техническое обеспечение ВС РФ заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков (ныне оказавшийся под арестом по подозрению в коррупции) заявлял: "Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность".

Сейчас, шесть лет спустя, жители Торопца и окрестностей могут в полной мере оценить миллиардные "инновации", громко взрывающиеся и сносящие их дома.

Сейчас в районе, где горит арсенал, местные власти объявили о "частичной эвакуации", а губернатор продолжает настаивать на версии о "падении обломков сбитого дрона". Между тем в сообщениях минобороны РФ, где чиновники традиционно хвастаются "отражением атаки", отмечено, что в течение ночи якобы были сбиты 54 украинских дронов над пятью регионами РФ. И Тверской области в списке нет.

Напомним, OBOZ.UA собрал все, что известно о поражении складов в Тверской области минувшей ночью, в одном материале. В частности, мы писали о том, что россияне жалуются на полное уничтожение села рядом с арсеналом, а также о том, что местные жители оказались отрезанными от эвакуации – и пока безуспешно ждут, пока за ними пошлют лодки, на берегу местного озера.

На 107 арсенале ГРАУ, оказавшемся ночью под ударами дронов СБУ, ГУР и ССО, могли храниться до 30 тыс. тонн боеприпасов. В российском минобороны, потратившем на строительство арсенала почти 4 млрд рублей, уверяли, что он максимально защищен и неуязвим.