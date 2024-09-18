Там могло быть более 30 тыс. тонн боеприпасов: новые детали 'бавовны' на складе БК в Тверской области. Видео

В ночь на 18 сентября в районе города Торопец Тверской области прозвучали мощные взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар с детонацией. В городе и окрестностях объявили частичную эвакуацию населения, стало известно также, что украинские дроны прилетели по арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ, построенному в 2015 году.

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На этом арсенале могли храниться около 30 тысяч тонн различных боеприпасов, включая 122-мм снаряды РСЗО "Град" и 82-мм мины, а также, возможно, зенитные ракеты и ракеты из КНДР. Об этом пишут ряд Telegram-каналов, в частности, "Око Гора".

"Могу вас поздравить, это самый большой склад боеприпасов который удавалось поразить за всю нашу войну. Судя по размерам склада, а это около 7,76 км², есть слухи, что там хранилось до 30 тысяч тон различного БК. 107-й арсенал ГРАУ часто использовался для хранения 122-мм снарядов РСЗО "Град" и 82-мм мин", – пишет паблик.

Автор канала также обратил внимание на одно из разлетевшихся в сети фото, запечатлевших детонацию на месте пожара: он считает, что она свидетельствует о хранении на арсенале зенитных ракет.

В то же время, начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что на пораженном складе россияне могли хранить ракеты, полученные от КНДР.

"На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к "Граду", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандеру", и начинали создавать запас северокорейских KN23", – утверждает он.

Официально в России так и не признали поражение именно 107 арсенала ГРАУ. Местные власти еще ночью заявили о "падении обломков БпЛА", которые упали настолько удачно, что в окрестностях началась частичная эвакуация населения. Не упоминают ни местные власти, ни центральные госСМИ также о том, куда именно "упали обломки".

Однако в сети появились снимки NASA, фиксирующие стремительное увеличение очагов пожара как раз на территории арсенала.

Да и для местных жителей не является секретом, где именно расположен эпицентр пожара.

Российские власти, в том числе и представители силового блока, действительно активно пиарили "аналоговнетный" арсенал, строительство которого проходило в 2015 году и обошлось российскому бюджету в почти 4 млрд рублей. Строился он "в рамках запущеной в 2012 году целевой программы совершенствования системы хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ", пишет российское издание "Агентство". Всего в рамках программы планировалось строительство 13 арсеналов на сумму около 90 млрд рублей.

"Замглавы минобороны Дмитрий Булгаков (ныне задержанный по обвинению в коррупции и находящийся в тюрьме. ––Ред.) в 2018 году рассказывал, что каждое хранилище арсенала способно хранить 240 тонн боеприпасов и ракет. "Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность", — цитировал его телеканал минобороны "Звезда", – пишет "Агентство".

На собственной шкуре ощутить, насколько "сохранны" и "взрывопожаробезопасны" новые арсеналы за миллиарды рублей, этой ночью смогли жители Торопца и окрестностей. Ведь пожар и детонация продолжаются до сих пор.

О масштабах склада и количестве боеприпасов, которые горят и детонируют, может свидетельствовать тот факт, что мониторинговые сервисы зафиксировали слабое землетрясение в Торопце Тверской области после атаки на склад боеприпасов

По данным Volcanodiscovery, в 3.56 утра в Торопце было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8 баллов. После этого было еще 7 слабых толчков магнитудой от 2 до 2,8.

Напомним, OBOZ.UA собрал все, что известно о поражении складов в Тверской области минувшей ночью, в одном материале. В частности, мы писали о том, что россияне жалуются на полное уничтожение деревни рядом с арсеналом, а также о том, что местные жители оказались отрезаны от эвакуации – и пока безуспешно ждут, пока за ними пришлют лодки, на берегу местного озера.