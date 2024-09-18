В Тверской области есть попадание в склад БК: началась мощная детонация, объявлена эвакуация. Видео

В ночь против среды, 18 сентября, в Тверской области РФ пожаловались на массированную атаку БПЛА. В городе Торопец начался пожар и детонация после попадания или падения обломков дронов на склад с боеприпасами.

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Об этом сообщает ASTRA и мониторинговые каналы. Губернатор Тверской области Игорь Руденя объявил о частичной эвакуации населения с "территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар".

"Проводятся необходимые мероприятия. Ситуация находится на контроле", – заявили местные власти.

Местная администрация сообщила, что жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области – Западную Двину.

В Торопце находится в/ч 54169 армии РФ и ее уже как минимум дважды ранее атаковали дроны. Власти региона и минобороны РФ об этом не сообщали.

Как писали СМИ, в/ч 54169 в городе Торопец была атакована двумя беспилотниками рано утром 29 июня. Оба беспилотника взорвались, на территории войсковой части возник пожар. Эту же войсковую часть беспилотник уже атаковал ночью 5 мая. Тогда дрон тоже упал на территории войсковой части, в результате чего возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 17 сентября, в российском Ярославле вспыхнул мощный пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Столб огня и дыма был виден за много километров.

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