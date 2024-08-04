На аэродроме 'Морозовск' уничтожили Су-34 и склад авиационных вооружений: СМИ узнали детали атаки ВСУ

В ночь на 3 августа Силы обороны Украины атаковали военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ 40 беспилотниками. Достигли цели 18 из них, устроив на объекте мощную "бавовну".

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Вследствие ударов были уничтожены истребитель Су-34, склад с авиационным вооружением, удару подвергся также пункт управления полетами. Подробности сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

Атака на аэродром "Морозовск", на котором дислоцируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВКС РФ, была совершена Силами обороны Украины в ночь на 3 августа. Ориентировочно в направлении этого военного объекта летели около 40 украинских дронов. Определенных целей достигли 18 беспилотников, остальные якобы были уничтожены либо подавлены "лучшей в мире" российской ПВО.

"Вследствие удара уничтожен истребитель Су-34; уничтожен склад с авиационным вооружением; нанесен удар по пункту управления полётами. Незначительно пострадало инженерное оборудование аэродрома", – перечисляет последствия атаки автор паблика.

При этом он обратил внимание на то, насколько возросла эффективность украинских дроновых атак. Тот же "Морозовск", напоминает "Досье Шпиона", был атакован в начале апреля 2024 года. Тогда на этот военный объект летело еще больше дронов: их насчитывалось свыше 50. Однако ни один из них не смог достичь цели: весь ущерб тогда ограничился падением двух подавленных ПВО дронов на взлетно-посадочную полосу. Это автор паблика объясняет размещением по периметру аэродрома современных средств РЭБ, которые смогли обеспечить падение БпЛА на подлете к объекту.

И хотя упомянутые средства РЭБ остаются на месте, в этот раз воспрепятствовать удару они не смогли.

"Судя по всему, ВСУ произвели переоснащение своих БПЛА, сделав их более устойчивыми к воздействию средств РЭБ", – предполагает "Досье Шпиона".

Напомним, в ночь на 3 августа сильные взрывы прогремели в районе военного аэродрома российских оккупантов "Морозовск" в Ростовской области.

По информации международного разведывательного сообщества InformNapalm и OSINT-расследователей, пожар произошел на территории стоянки российских истребителей. По предварительным данным, у врага есть потери авиации.

Кроме того, на российском аэродроме фиксировались многочисленные пожары в результате вторичной детонации после атаки украинских дронов.

Также был поражен комбинат "Атлас", принадлежащий Управлению Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе, расположен в Астаховском сельском поселении Каменского района. Этот комбинат специализируется на хранении нефтепродуктов. В частности, обеспечивает ими российскую армию.

Губернатор Ростовской области Голубев заявил, что "территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА".

На атаку дронов жаловались и в Белгородской области РФ. Под ударом оказалась нефтебаза. Местный губернатор сообщил о том, что горел один из резервуаров.

Поражение аэродрома и нефтебаз сразу в трех регионах РФ подтвердили в Генштабе. Точные последствия атаки, добавили там, уточняются.