В Белгородской области пожаловались на атаку БПЛА на нефтебазу: произошел пожар

В Белгородской области РФ пожаловались на "атаку беспилотников ВСУ". Они якобы прилетели по нефтебазе на территории Губкинского городского округа.

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Загорелся один из резервуаров. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров", – заявил чиновник.

При этом он уверил что "пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание". Также добавил традиционную формулировку "Пострадавших нет".

Вероятно, речь идет о Губкинской нефтебазе в селе Долгое Белгородской области. Она уже была атакована ранее. Так, украинские дроны "навещали" этот объект 5 марта 2024 года, вследствие чего там горел резервуар, а к тушению привлекали пожарный поезд.

В местных каналах сообщения о "громких звуках над городом" начали появляться около 01:30 ночи. А некоторым губкинцам удалось даже заснять один из взрывов.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 3 августа на аэродроме "Морозовск" в России прогремели мощные взрывы, начался пожар. Очевидцы рассказывают о детонации боеприпасов. Кроме того, в той же Ростовской области РФ поражены резервуары с поставляемыми российской армии нефтепродуктами. По словам местного губернатора, за ночь на регион летели 55 БПЛА.

Громко было и в Орловской области. Местные паблики пишут о том, что украинские дроны попали в многоэтажку, среди россиян – паника.