На аэродроме Энгельс-2 после ''бавовны'' установили защитные барьеры и вывели часть боеспособных самолетов. Спутниковые фото

Российская оккупационная армия рассредоточила свои стратегические бомбардировщики после взрывов на аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области. По состоянию на 7 января там находились шесть самолетов – четыре Ту-95 и два Ту-160.

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Кроме того, оккупанты построили на аэродроме защитные барьеры. Об этом сообщает Telegram-канал "Схемы" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Об уменьшении количества боеспособных российских бомбардировщиков на аэродроме Энгельс-2 свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 7 января. Примечательно, что по состоянию на 6 декабря 2022 россияне сосредоточили на аэродроме около двух десятков единиц стратегической авиации. По состоянию на 7 января самолетов осталось шесть.

Кроме того, на спутниковых снимках видно, что на Энгельсе путинские террористы держат разобранный Ту-95, транспортный самолет ИЛ-76 (ИЛ-78), а также пассажирский самолет Ту-154.

Также на фото зафиксировали защитные барьеры, построенные рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома. Военные эксперты предполагают, что таким образом российские войска надеются защититься от обломков в случае взрыва.

Напомним, в российском городе Энгельс (Саратовская область) в ночь на 26 декабря прогремели взрывы в районе аэродрома, где базируется стратегическая авиация РФ. Там вспыхнул масштабный пожар, погибли три и пострадали четыре человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 декабря в России заявили, что неизвестный беспилотник атаковал аэродром стратегической авиации в Саратовской области, в частности на авиабазе "Энгельс-1". В результате инцидента пострадали самолеты и двое военных. БПЛА якобы упал на взлетно-посадочной полосе.

– В сети появились спутниковые фото последствий взрыва на российском аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. На кадрах видны следы взрыва.

– 25 декабря в Курской области РФ заявили о якобы взрыве. Жители страны-террориста утверждают, что "бавовна" произошла в районе аэродрома "Халино".

– Последние взрывы на авиабазах в РФ вызвали истерику в рядах российских сторонников войны против Украины. Аналитики ISW объяснили, какие последствия может иметь "бавовна".

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