Случайный опрос рядовых граждан в России открыл показательную картину, сложившуюся в государстве на сегодняшний день. Обычные граждане жалуются на низкий уровень жизни, гибель знакомых на войне в Украине и сожалеют о том, что ЧВК "Вагнер" не достигла цели во время своего провального военного переворота в РФ.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы. Россиянин на кадрах заявил, что "живут они в ла*не" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я в охране 18 тысяч (рублей - ред.) получаю", – посетовал он, констатировав, что этих денег не хватает, чтобы обеспечить семью.

На вопрос о мятеже основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина мужчина отметил: "Ху*во, что не дошел. Я был так счастлив, когда они рванули туда".

Напомним: после неудачного военного мятежа ЧВК "Вагнер" в России, ее владельцу Евгению Пригожину доверяет 31% россиян, против 49% не доверяющих. В то же время показатель доверия граждан РФ министру обороны страны Сергею Шойгу составляет 25% против 60% не доверяющих. 45% респондентов считают конфликт незавершенным.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам недавно проведенного в России социологического опроса компании Russian Field, почти три четверти россиян, а именно 73% убеждены, что Россия сейчас движется в "правильном направлении". В то же время, существенно возросло количество тех, кто склоняется к варианту переговоров.

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