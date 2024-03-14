'Мы призываем всех гражданских эвакуироваться': в РДК выступили с заявлением после сообщений о боях на Белгородщине. Видео

Российские добровольцы призвали мирных жителей Белгородской области РФ эвакуироваться. Таким образом, отметили в РДК, россияне могут сохранить свои жизни.

Также добровольцы отметили, что утром 14 марта на Белгородщине в автомобиле был ликвидирован российский военнослужащий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Российского добровольческого корпуса".

В сети с самого утра пропагандисты РФ распространили видео с горящим автомобилем и пожаловались, что под удар якобы попали мирные жители. Однако в РДК опровергли ложь россиян.

Добровольцы отметили, что в транспортном средстве погиб российсий военный Голышкин Дмитрий Алексеевич, 06.12.1997 г.р. Также в РДК добавили, что он служил в воинской части 31135.

"Мы призываем всех гражданских эвакуироваться из города или проходить в бомбоубежища. Сохраните жизни себе и своим близким", – говорится в обращении российских добровольцев.

Напомним, в Белгородской области утром 14 марта пожаловались на попытку прорыва "ДРГ". Там заявили, что возле села Сподарюшино якобы идет бой.

Ранее сообщалось, что утром 12 марта в сети начала распространяться информация об уничтожении российского истребителя Су-27 в Белгородской области. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, информация по ликвидации вражеского самолета проверяется.

Отметим, что в стране-агрессоре России активно перебрасывают полицейских из Белгорода в Грайворонский район на фоне прорыва границы российскими добровольцами. На полицейских постах в Белгородской области выставляют больше людей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ местное население проявляет открытую враждебность к Z-символике, которую используют российские оккупационные войска. Потому захватчики вынуждены снимать такие символы со своих транспортных средств.

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