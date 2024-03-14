В Белгородской области пожаловались на попытку прорыва ДРГ, якобы идет бой: в РДК сделали заявление. Видео

В Белгородской области утром в четверг, 14 марта, пожаловались на попытку прорыва "ДРГ". Там заявили, что у села Сподарюшино вроде бы идет бой.

Об этом сообщают российские СМИ. "В настоящее время украинская ДРГ пытается проникнуть на территорию Белгородской области. По нашей информации, бой продолжается в районе села Сподарюшин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел начался в период с 8 до 9 утра. В результате якобы погиб водитель, снаряд попал прямо в автомобиль.

Еще два человека, как утверждается, пострадали, им оказывают помощь медики.

При этом пропагандисты заявляют, что несколько ракет сбили на подлете в телецентр региональной столицы. Также была атакована проезжая часть через урочище Сосновка в направлении от поселка Умного в Белгород.

Кроме того, под огнем оказался город Грайворон. Предварительно пострадал один человек, у него ранение руки. Повреждены три автомобиля.

Со своей стороны, в РДК заявили, что в обстрелянной машине в Белгороде погиб российский военный — Голышкин Дмитрий Алексеевич, 06.12.1997 г. В/Ч 31135.

"Мы призываем всех гражданских эвакуироваться из города или проходить в бомбоубежища. Сохраните жизни себе и своим близким", – отметили в РДК.

Напомним, утром 12 марта в сети начала распространяться информация об уничтожении российского истребителя Су-27 в Белгородской области. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, информация по ликвидации вражеского самолета проверяется.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ местное население проявляет открытую враждебность к Z-символике, которую используют российские оккупационные войска. Потому захватчики вынуждены снимать такие символы со своих транспортных средств.

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