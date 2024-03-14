'По 5 экипажей стоят': россияне усиливают посты полиции в Белгородской области. Перехват

В стране-агрессоре России активно перебрасывают полицейских из Белгорода в Грайворонский район на фоне прорыва границы российскими добровольцами. На полицейских постах в Белгородской области выставляют больше людей.

Об этом рассказал житель России, перехваченный разговор которого опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведке Министерства обороны Украины в среду, 13 марта. По словам россиянина, на постах в Грайворонском районе, который имеет общую границу с Украиной, стоит по пять экипажей полицейских.

По его словам, причиной этого является "какое-то усиление". Он также добавил, что на каждом посту теперь должно быть по три человека.

"Были такие моменты, что нам надо было отъезжать, и ментов вчера полно было.. Х*й знает, с Белгорода, бл*ть. На постах вон, бл*ть, по пять этих экипажей стоит. А чего? Усиление какое-то.. По три человека на посту теперь..", – сказал он.

Напомним, что по состоянию на 13 марта боевые столкновения между добровольческими формированиями и регулярной армией РФ происходят в пяти населенных пунктах Курской и Белгородской областей. Рейд РДК и легиона "Свобода России" приурочен к так называемым выборам президента России, рассказал боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Он пообещал сюрпризы в день выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ местное население проявляет открытую неприязнь к Z-символике, которую используют российские оккупационные войска. Поэтому захватчики вынуждены снимать подобные символы со своих транспортных средств.

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