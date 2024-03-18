'Мы подумаем': Путин выдал ряд циничных заявлений о переговорах и 'санитарной зоне' в Украине

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможность переговоров с Украиной, пообещав "подумать". Также кремлевский лидер заявил о намерении создать "санитарную зону" на территории, "подконтрольной киевскому режиму".

Такими заявлениями Путин бросался во время пресс-конференции в своем штабе после "победы" на "выборах". В частности, он цинично заявил, что подумает, "с кем в Украине можно договариваться о мире".

"Не исключаю, что нам придется в какой-то момент создать определенную санитарную зону на территории, подчиненной киевскому режиму. Глубина ее будет такой, чтобы сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства", – заявил диктатор.

Напомним, 17 марта в РФ прошли незаконные выборы президента. Действующему диктатору Владимиру Путину "нарисовали" абсолютную победу с результатом более 87% голосов. Для временно оккупированных территорий Украины россияне тоже не постеснялись показать заоблачные результаты – везде диктатора поддержали более 88% "избирателей".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что в России не произойдет классическая революция. Однако, по его мнению, государство-агрессора ждет "неуправляемый бунт".

– Незначительное количество россиян решило выразить протест против путинских выборов и испортило бюллетени. На них избиратели писали "нет войне", "мир Украине" и "Путин – убийца".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!